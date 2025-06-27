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邰智源認了斷聯坤達！《木曜4》拆夥私下互動「內情曝光」

《木曜4超玩》原由坤達（上排左起）、阿部瑪利亞、泱泱、KID，以及溫妮（下排左起）、邰智源攜手主持。（翻攝自IG）《木曜4超玩》原由坤達（上排左起）、阿部瑪利亞、泱泱、KID，以及溫妮（下排左起）、邰智源攜手主持。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Energy睽違多年再度翻紅，更以歌曲《星期五晚上》入圍第36屆金曲獎，團員之一的坤達卻因工作行程滿檔，繼上週無法出席hito流行音樂獎後，也確定將缺席明日的金曲獎頒獎典禮。對此，曾與坤達在《木曜4超玩》共同擔任主持人的邰智源，鬆口透露2人私下並未有聯繫，不過他仍大方送上祝福，顯見兩人雖各自發展，但依舊保持專業尊重。

邰智源今出席由體育署與文化總會共同舉辦的「2025總統盃－全民運動賽事」記者會。（記者羅沛德攝）邰智源今出席由體育署與文化總會共同舉辦的「2025總統盃－全民運動賽事」記者會。（記者羅沛德攝）

邰智源今（27日）出席由體育署與文化總會共同舉辦的「2025總統盃－全民運動賽事」記者會時，當被問及坤達缺席金曲獎的消息，他語氣平實地表示「他有入圍喔？太棒了，祝福他！」他坦言，雙方平時就沒有私下往來，「我們平常也不會聯絡任何人」，意外透露2人離開節目後呈現斷聯狀態。

《木曜4超玩》去年宣布原班底成員正式卸任，包括KID、坤達、泱泱、溫妮、阿部瑪利亞等人分道揚鑣，節目畫面成為不少粉絲心中難以忘懷的回憶。如今，坤達以Energy身分再戰樂壇更角逐金曲肯定，儘管無法親自出席典禮，但仍獲得粉絲與圈內好友的祝福，網路上對他的缺席討論也引發話題。

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