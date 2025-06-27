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娛樂 最新消息

王子獻處女作秀手藝！粿粿、徐新洋製作招財貓有感「金價暴漲」

〔記者林欣穎／蘇澳報導〕「王子」邱勝翊、粿粿、徐新洋、「宇宙」林思宇、胡祖薇在實境《全明星運動會》第三季中結下好交情，今（27）日成員們來到瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店度假敘舊，眾人還在飯店內體驗製作流體熊玩得不亦樂乎。

胡祖薇、粿粿、王子、宇宙、徐新洋在瓏山林蘇澳飯店製作流體熊。（記者林欣穎攝）胡祖薇、粿粿、王子、宇宙、徐新洋在瓏山林蘇澳飯店製作流體熊。（記者林欣穎攝）

五人上一趟體驗過調製香氛精油還有製作浮遊花瓶，這次則是製作流體熊，他們分別挑了熊與貓咪製作，除了粿粿其他人都是第一次，粿粿則笑說那是因為他們都還沒有小孩。

其中徐新洋製作「金黃」招財貓，淋上滿滿金黃色，他強調這是黃金，還有感而發提到現在金子價格變貴了，同樣做招財貓的粿粿選了金黑相間，隨後又再淋上紅色象徵「紅隊」相當可愛，祖薇的則是粉紅色調俏皮又吸睛。王子和宇宙則選了熊造型製作，兩人的成品都相當有藝術感。

胡祖薇、粿粿、王子、宇宙、徐新洋製作流體熊。（記者林欣穎攝）胡祖薇、粿粿、王子、宇宙、徐新洋製作流體熊。（記者林欣穎攝）

紅隊成員時隔3年再到瓏山林蘇澳飯店渡假敘舊，眾人穿上團服彷彿回到2021年的「紅隊」時光，「安安」胡釋安則因為與胡瓜、小禎節目《胡來旅行社》今首播，要參加相關活動，晚上才會抵達。王子因為安安還沒到，還有詢問能不能留一隻流體熊給他，相當有心。

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