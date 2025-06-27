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娛樂 最新消息

樂天韓籍三本柱尬最殺機器人降臨棒球場！《窒友梅根2.0》電影主題日火熱登場

〔記者許世穎／台北報導〕為慶祝話題續集電影《窒友梅根2.0》全台熱映，環球影業與樂天桃猿隊將於本週六（28日）聯手打造電影主題日活動，在樂天桃園棒球場將舉辦一場結合棒球、電影與粉絲互動的盛大主題日，機械女孩「梅根」將親自現身球場，不但跳舞、開球，還要與球迷近距離接觸，帶來一場場內外都火熱的觀賽體驗。

《窒友梅根2.0》與樂天桃猿隊聯手打造電影主題日活動。（UIP提供）《窒友梅根2.0》與樂天桃猿隊聯手打造電影主題日活動。（UIP提供）

活動一開始，梅根將與樂天女孩來場舞蹈對決，以熱力四射的開場舞揭開序幕，梅根獨有的詭異舞姿勢必吸睛全場。緊接著，她將走上投手丘擔任開球嘉賓，展現充滿「機械美學」的冷酷姿態，成為球場上最殺焦點。

不只梅根表現吸睛，樂天桃猿啦啦隊的「樂天韓籍三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢也將登場。他們將首度挑戰手繪梅根，並分享對機器人與電影的看法。三人完成畫作後還會親筆簽名，限量簽名畫作由環球影業珍藏，粉絲若想擁有，記得鎖定《Universal Pictures Taiwan》臉書粉絲專頁，後續將公布獲獎方式。

球場經典單元「Kiss Cam」也將升級為「梅粉召集令」。當天情侶或好友只要對著鏡頭比出愛心手勢，就有機會獲得《窒友梅根2.0》電影交換券兩張，現場將選出六組幸運觀眾拍照登上大銀幕，成為全場注目的甜蜜焦點。

廉世彬（左起）、禹洙漢與河智媛先前也為《不可能的任務：最終清算》站台。（資料照，記者陳志曲攝）廉世彬（左起）、禹洙漢與河智媛先前也為《不可能的任務：最終清算》站台。（資料照，記者陳志曲攝）

而梅根也將不定時「高冷現身」，遊走於觀眾席與啦啦隊區之間，冷靜觀察球賽氣氛，還可能與球迷、樂天女孩及球隊吉祥物一起互動拍照，帶來前所未有的觀賽樂趣。

電影延續首集的話題熱潮，故事設定在梅根大開殺戒兩年後。這位人工智慧機器人雖已被摧毀，但其核心技術卻遭到軍方濫用，製造出更危險的「艾蜜莉亞」——一位具備殺戮本能的間諜型AI女機器人。隨著艾蜜莉亞逐漸發展出自我意識，開始反思人類存在的正當性，梅根的創造者潔瑪別無選擇，只能讓梅根再度復活，並進行全面升級，迎戰這場人類與AI未來命運的終極對決。

《窒友梅根2.0》全台上映中，電影這回不只大銀幕，再度現身的「梅根」也將火力全開嗨翻球場，讓電影粉與棒球迷都直呼過癮。電影主題日活動將於6月28日（六）在樂天桃園棒球場盛大舉辦。

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