樂天Dora捲小三風波持續神隱 韓籍三本柱喊話盼歸隊

廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛出席世界洗手日記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩Dora（小葳葳）因捲入富商婚外情風波，持續神隱未出面回應，引發外界關注。今（27）日「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛出席世界洗手日記者會，被問到Dora近況，三人表示擔心，直言：「真的很久沒看到她了，希望她能趕快回來。」

廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛出席世界洗手日記者會。（記者陳奕全攝）

活動以「洗手」為主題，三人不僅現場示範洗手舞，還分享特別為孩童設計的童謠版洗手歌，廉世彬說：「洗手是防疫第一步，我會好好督促大家。」禹洙漢則表示能擔任代言人相當榮幸，河智媛透露近期忙於明星賽準備，雖缺席應援，但已悄悄準備驚喜計畫，「希望大家拭目以待！」三人還大秀學到的新台語單字，像是「洗手」、「巴豆夭」等。

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廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛出席世界洗手日記者會。（記者陳奕全攝）

對於Dora持續缺席應援活動，三人語帶關心表示：「同一隊的夥伴還是會掛念，希望她一切安好，早日回歸球場。」談及賀瓏、天殘與Albee的感情糾葛，禹洙漢表示：「我記得賀瓏對我們很好，他發生什麼事我們不知道。」

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