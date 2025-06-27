又見大S 閨密范曉萱罕開唱抬頭望天神韻激似

有網友發現范曉萱（右）仰望天空的表情與大S有幾分神似。（本報合成圖，翻攝自IG／微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月病逝於日本，從學生時代就相識的閨密也是「七仙女」成員之一的范曉萱上（5）月首度公開發聲，對大S說：後會有期，我永遠愛妳！近日她出席中國音樂時尚活動，有網友意外發現范曉萱在舞台上高歌時，一度仰頭望向天空，神韻激似大S。

范曉萱出席中國音樂時尚節。（翻攝自微博）

當日范曉萱身穿一身黑色服裝上台，搭配煙燻妝並將頭髮盤起，除了帶來多首代表作之外，范曉萱精心準備了一段長笛演奏。她當天準備了經典曲〈我要我們在一起〉她低吟著「不像現在，只能遙遠地唱著妳」時，抬頭望向天空，隨後演奏長笛，讓這首歌帶著衝擊人心的感覺，淡淡的曲調、濃烈的悲傷，化成無盡的思念，許多在台下的人聽聞都動容。

請繼續往下閱讀...

許多網友也發現范曉萱當下的神韻與大S激似，每個角度都存在大S的氣質，忍不住嘆：好朋友在一起久了，果然會愈來愈相似。

當唱到經典曲〈我要我們在一起〉時，范曉萱還搭配了長笛演奏。（翻攝自微博）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法