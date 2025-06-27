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黑歷史被挖！ Albee昔拿「馬桶水拖同學桌」上節目懺悔

「Albee」范乙霏（右）遭爆熱戀賀瓏。（翻攝自IG）「Albee」范乙霏（右）遭爆熱戀賀瓏。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Albee近日爆出熱戀喜劇演員賀瓏，然而，男方剛與已故女友天殘分手，兩段感情距離過近，讓Albee深陷小三疑雲，儘管她發聲否認，風波仍持續延燒，就連她過去在節目自爆欺負同學的片段也被挖出。

「Albee」范乙霏17年前登上節目《我愛黑澀會》透露，自己以前的綽號叫「窩羅肥」，沒有什麼人敢欺負她，因為生性愛現，表演慾很強，且功課不錯，相當自以為是。

Albee昔自爆「拿馬桶水拖同學桌子」。（翻攝自YT）Albee昔自爆「拿馬桶水拖同學桌子」。（翻攝自YT）

Albee提到，自己高中是班上比較吵的那群人，加上不愛念書，因此引起同學不滿，當時她與友人看風紀股長不順眼，於是「我們就用拖把水，拖廁所的馬桶，然後拖她桌子」，此言一出，嚇壞其他女孩，紛紛直呼「好壞」，Albee則說，這個主意不是她發起，後來回想起來感到有些後悔。

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