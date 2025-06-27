不閃兵！《角頭》高捷服役空軍3年喊值得：國家保衛你一輩子欸

高捷（左）、孫鵬一同出席刺青店開幕儀式。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕孫鵬今天（27日）出席活動，感嘆兒子孫安佐當兵之後成長了不少，他認為男生還是要當兵，如果無故閃兵，「那就是個人思想問題。」高捷也認為：「國家保衛你一輩子，你才付出2、3年，值得啦。」

高捷、孫鵬、白吉勝、懷秋、黃騰浩及喜翔今天（27日）出席《角頭》刺青師林伯融的刺青店開幕儀式，提到當兵話題，幾個大哥話匣子大開。高捷是空軍出身、服役3年，大讚空軍制服十分帥氣，他認為「國家保衛你一輩子，你才付出2、3年，值得啦」。

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高捷（左起）、孫鵬、懷秋、黃騰浩、白吉勝。（記者陳奕全攝）

孫鵬則是陸軍，感嘆兒子孫安佐在當完兵後成長不少，認為當兵就是照規矩來，身體不適合當兵就不要當，但那也是不得已的，「真的可以當兵卻沒當兵，那是個人思想問題。」

至於白吉勝（阿Ben）被問到前女友張本渝結婚倒數一事，白吉勝大方表示：「很好啊，恭喜啊，這是喜事。」被問到如果發喜帖給他是否會參加？白吉勝笑說：「她不會發給我。」

他們主演的電影《角頭—鬥陣欸》將於8月21日在台上映。

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