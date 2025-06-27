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娛樂 最新消息

重溫《全明星》時光！王子率紅隊合體 徐新洋突脫口結婚金句

徐新洋、胡祖薇、粿粿、宇宙、王子隔三年重遊瓏山林蘇澳飯店。（記者林欣穎攝）徐新洋、胡祖薇、粿粿、宇宙、王子隔三年重遊瓏山林蘇澳飯店。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／蘇澳報導〕「王子」邱勝翊、粿粿、徐新洋、「宇宙」林思宇、胡祖薇在實境《全明星運動會》第三季中結下好交情，今（27）日成員們來到瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店度假敘舊，眾人穿上團服彷彿回到2021年的「紅隊」時光。

事實上紅隊成員3年前就曾到瓏山林蘇澳飯店畢業旅行，當時紅隊成員幾乎全勤，有胡釋安、徐謀俊、徐新洋、王庭勻、坂本宗華、林思宇、胡祖薇、艾薇、焦曼婷、林昀希和經理粿粿都到齊，如今時隔三年，成員重遊舊地，有些人因為工作關係無法到場，「安安」胡釋安則有活動晚上才抵達。

王子、粿粿、宇宙、胡祖薇開心自拍。（記者林欣穎攝）王子、粿粿、宇宙、胡祖薇開心自拍。（記者林欣穎攝）

王子有感而發提到能夠在節目後延續交情相當不錯，彼此碰面話匣子大開講不停，更拉著彼此拍照互動熱絡，王子提到前幾年他們也常各自私下相聚，還有辦耶誕趴，已是人妻、人夫的粿粿及徐新洋則笑說今天是放風時間，徐新洋透露俄羅斯妻子宋蕊安日前回娘家，預計9月才會回來，也被眾人笑虧「怕老婆」趁老婆回家才能出來「趴趴走」，徐新洋則吐出金句表示：「我是像我爸爸（怕老婆），要怕婚姻才會持久！」而當王子被問戀愛進度，他則表示仍是空窗期，好友宇宙則情義救場，稱他們是3年的CP，宇宙笑說彼此是「靈魂伴侶」。

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