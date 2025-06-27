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娛樂 最新消息

台灣首齣猛男秀！小彭于晏性感熱舞「13位肌肉帥哥」挑逗極限

〔記者傅茗渝／台北報導〕近年韓國猛男秀席捲亞洲，台灣終於不用再羨慕，全台第一齣原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》宣布8月火熱來襲！13位高顏值帥哥送上令人臉紅心跳的75分鐘生猛演出，要讓觀眾叫破喉嚨。特別的是，台灣入場不限性別，無論男女都可以一起燃燒快樂荷爾蒙。

被網友稱為「小彭于晏」的健身教練泰雅。（頻譜娛樂提供）被網友稱為「小彭于晏」的健身教練泰雅。（頻譜娛樂提供）

《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》由《拳上 2023》、《炎上 BURN 第一季》與《博恩夜夜秀》等話題節目製作團隊操刀，歷經半年選角與培訓，從近百位報名者中精挑細選出13位台灣猛男，個個身材爆表、顏值在線、舞蹈實力滿點。其中包含曾被網友稱為「小彭于晏」的健身教練泰雅，以及曾在節目《小姐不熙娣》以妖豔男舞讓小S瞠目結舌的舞者Hugo共同性感熱舞，打造浪漫又火辣的視覺饗宴。

每場演出將由6位猛男輪番登場，從制服誘惑的斯文敗類到慾火焚身的警察幻想，每分每秒都將滿足觀眾夢中的理想。《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》有親民好入手的一般座位區，用最優惠的價格體驗最狂熱的氛圍，另祭出票價1萬6千元的「VVIP女王套票」，每場只限量2位，「女王」除了能在台下專享6位猛男零距離服務，更會被牽上舞台貼身熱舞，除此之外，也將獲得窺探猛男後台私密領域的機會，成為全場羨慕焦點，已有不少鐵粉放話：「不坐這區不進場！」

全台第一齣原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》。（頻譜娛樂提供）全台第一齣原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》。（頻譜娛樂提供）

有別於其它國家猛男秀大多開放給女性觀眾獨享，《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》宣布全部場次不分性別，所有人皆可購票入場，主打每個人都擁有享受猛男權利，放膽玩樂，享受一場專屬於快樂的感官盛宴！《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》票券6月27日（五）中午12:00已於KKTIX正式開賣。

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