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娛樂 最新消息

（連線訪問）金牌特務捲入神秘縱火案！親曝被扭曲自由感吸引「從沒詮釋過」

泰隆艾格頓日前出席《玩火燎原》紐約首映會。（Apple TV+ 提供）泰隆艾格頓日前出席《玩火燎原》紐約首映會。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕《金牌特務》男星泰隆艾格頓繼《黑鳥》之後，再度與犯罪小說家丹尼斯勒翰攜手合作，主演並監製Apple TV+全新影集《玩火燎原》。他飾演捲入神秘縱火案的資深調查員「戴夫」，坦言角色並不是典型的討喜英雄，但對演員來說極具吸引力，「他藏著一種詭異、扭曲的自由感。」

泰隆艾格頓在影集《玩火燎原》飾演捲入神秘縱火案的資深調查員，認為角色不是典型的英雄。（Apple TV+ 提供）泰隆艾格頓在影集《玩火燎原》飾演捲入神秘縱火案的資深調查員，認為角色不是典型的英雄。（Apple TV+ 提供）

影集靈感來自奧斯卡最佳紀錄片得主凱瑞安多利斯主持的Podcast節目《Firebug》中的真實事件。泰隆飾演的戴夫在調查過程中，也一步步揭開角色更為扭曲的內心與黑暗祕密。泰隆表示，火看似很性感，但也充滿摧毀的能力，「我們也希望透過這部影集展現那一面。」

泰隆艾格頓形容在《玩火燎原》飾演的戴夫藏著詭異、扭曲的自由感 。（Apple TV+ 提供）泰隆艾格頓形容在《玩火燎原》飾演的戴夫藏著詭異、扭曲的自由感 。（Apple TV+ 提供）

談起角色內心狀態，泰隆表示：「戴夫的問題是，他根本沒在用腦子。他一點也不會自我分析、自我批判，甚至不會回顧自己的一言一行。雖然這樣非常不健康，卻非常、非常有趣。」他也表示，之所以會對這些邊緣人、對那些做出極端行為的人充滿好奇，正因為我們永遠無法真正理解其動機。「這跟他無法跟自己建立關係、無法健康處理困難情緒有很大關係。」

該劇延續泰隆與丹尼斯勒翰從《黑鳥》時期就建立的創作默契，「事實上，我在讀劇本之前就幾乎篤定會演了，因為我們在拍《黑鳥》的時候就開始聊這件事了，這部戲籌備了好一陣子，當丹尼斯終於寄來前幾集劇本時，天啊，我真的超興奮！」

泰隆艾格頓形容在《玩火燎原》飾演的戴夫和他過去詮釋過的任何角色都截然不同。（Apple TV+ 提供）泰隆艾格頓形容在《玩火燎原》飾演的戴夫和他過去詮釋過的任何角色都截然不同。（Apple TV+ 提供）

泰隆說，戴夫和他過去詮釋過的任何角色都截然不同，「這是一個非常迷人的角色，和我以往接過的任何角色都完全不同，而且其實也跟我在電視上看過的任何角色都不太一樣。」

雖然戴夫表面上是正義的一方，但他越深入案件，也越接近自我崩潰的邊緣，「他不知道自己在世界上的定位，也無法理解什麼是真實的自我。但到了本季結尾，他多少會開始意識到一些。」最後他不忘提醒觀眾：「我真心希望觀眾會喜歡這段認識戴夫的旅程，儘管過程絕對不會感到輕鬆。」

《玩火燎原》結合縝密心理剖析與火焰背後的人性隱喻，帶領觀眾走入一段極度不安卻難以自拔的黑暗之旅。首兩集已於Apple TV+ 全球上架，新集數將於每週五更新。

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