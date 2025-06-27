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蔡凡熙帶曾寶儀回台南！果汁攤、夕陽海灘藏滿成長回憶

蔡凡熙（右）帶曾寶儀回台南。（三立提供）蔡凡熙（右）帶曾寶儀回台南。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們回家吧3》最新一集中，主持人曾寶儀帶領觀眾前往台南，探訪人氣演員蔡凡熙的成長記憶，從美食、家人到心靈療癒，一趟充滿溫度的返鄉之旅緩緩展開。

曾寶儀透露自己一直想在節目中拍攝台南，「第二季是找盧廣仲，這一季則是蔡凡熙」，她笑說：「牛肉湯就是我最想回訪的一味！」節目中兩人品嚐虱目魚、牛肉湯，還前往蔡家經營的果汁攤、在地特色咖啡廳，並驚喜見到蔡凡熙領養過的黑狗Amo桑，一路回味滿滿情感。

蔡凡熙曾在低潮時期領養黑狗Amo桑。（三立提供）蔡凡熙曾在低潮時期領養黑狗Amo桑。（三立提供）

旅程尾聲，兩人來到蔡凡熙心中最美的地方——漁光島。夕陽灑落的海灘氛圍，讓曾寶儀感嘆：「這趟旅行讓我遇見一個不一樣的蔡凡熙，他真的很台南。」她也表示，此行最觸動她的是見到蔡媽媽與姐姐，「蔡凡熙能這麼善良，是因為他從一個充滿愛的女人國長大。」

蔡凡熙家裡果汁攤。（三立提供）蔡凡熙家裡果汁攤。（三立提供）

節目中蔡凡熙也短暫回到果汁攤「打工」，他笑稱：「跟寶儀姐一起回家，好像重新看見家的模樣。家不大，但總讓人充滿力量。」曾寶儀則說，《我們回家吧》最動人的地方，就是看見藝人在家人面前最真實的一面。從美食、親情到自我療癒，這集節目既溫暖又療癒。

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