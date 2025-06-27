網紅揭賀瓏分手前貼文藏疑點 「不要以為大家看不出來」

網紅德州媽媽針對喜劇演員賀瓏（左）與女星「Albee｣范乙霏事件發表看法。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏與已故前女友天殘、女星「Albee」范乙霏的三角關係鬧得沸沸揚揚，天殘閨密林妍霏還爆料賀瓏曾逼天殘墮胎，手術當天不敢現身，天殘當時血流不止，連小腿上都是血。賀瓏更在天殘告別式後被目擊與Albee親密同遊日本，被質疑恐有無縫接軌嫌疑。網紅「德州媽媽」今（27）發文揪疑點，更表示「真的不要以為大家都看不出來你在幹嘛」。

賀瓏（左）生日時與Albee兩人舉者「交往即天堂」的牌子。（翻攝自臉書）

德州媽媽原本不想對Albee做出評論，但是看到Albee在聲明中強調「我沒有對不起任何一個人」，她還是感到吃驚，從邏輯推導分析Albee在賀瓏仍與天殘交往期間發文可見，Albee和賀瓏舉著「交往即天堂」的牌子，當時Albee表示：「這位老兄今天生日，要讓他去天堂還是地獄呢？」賀瓏當時有交往對象，原本就處於牌子當中「天堂」位置，Albee詢問「要讓他去天堂還是地獄呢」這個問句裏頭就包含了隱藏的主詞「我（Albee）」。

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德州媽媽忍不住問：賀瓏有沒有交往，要妳「讓」？圖為Albee。（翻攝自臉書）

德州媽媽直言：不然勒？賀瓏有沒有交往，要妳「讓」？更撂下重話「真的不要以為大家都看不出來你（妳）在幹嘛」。

雖然很多人認為感情的事情沒有對錯，但德州媽媽認為這些都是屁話，語帶諷刺地說：就算是有錯，仍然不用為別人的死「負全責」。更覺得：「牽扯其中的相關人員，能在一條人命的消逝後輕易的問心無愧，也證明了無良就無愧」。

德州媽媽諷刺，跟賀瓏交往的人最好鎖死，因為「凶男測試員要自費」。（翻攝自臉書）

德州媽媽在文末說重話：「你們就鎖死吧。跟賀瓏談戀愛嗎？死過人那種。凶宅測試員要收費，凶男測試員要自費。」

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