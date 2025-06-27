李佳穎放閃小9歲老公！袋鼠式育兒「溫馨全家福曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李佳穎2023年情定小9歲的羊肉爐老闆「阿力」楊子力，婚後歷經辛苦的求子過程，總算皇天不負苦心人，去年11月順利產下寶貝兒子。如今正式升格母親，李佳穎近日曬出一家三口的全家福，開心透露一家人的默契越來越好，「每天都過得很甜蜜、很開心，每天都是笑著醒來。」充滿溫馨日常的分享，讓粉絲們直呼超級療癒。

李佳穎一家三口溫馨甜蜜。（組合照，翻攝自臉書）

李佳穎坦言，自從當上母親後整個生活大不同，最大轉變就是「心永遠繫著小孩」，只要離開一下就想馬上回家看孩子，甚至笑說完全黏不膩，「黏到大熱天都想前胸貼後背緊緊相依。」她也分享，最喜歡用背巾背著兒子，像袋鼠媽媽一樣，隨時能用大大的身體溫暖環抱兒子，保護並陪伴他探索世界。

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夫妻倆一開始學習使用背巾時自嘲是「恐怖準爸媽」，操作起來笨手笨腳，但隨著時間推進，如今不論是李佳穎還是老公阿力，都能熟練地獨立揹小孩出門，她自信滿滿地說「這種成長，真的很有成就感！」夫妻倆從帶娃初期的手忙腳亂，用近一年時間培養出十足默契，一家三口的親密互動，也讓網友看見滿滿愛意。

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