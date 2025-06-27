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天殘愛到盲目！命理師揭前世糾纏緣分 賀瓏利用、佔便宜心態曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕喜劇演員賀瓏與《賀瓏夜夜秀》搭檔主持人Albee同遊日本大阪，被網友直擊舉止親密，爆出熱戀疑雲。此舉引來輿論撻伐，因為他已故前女友「天殘」4月才離世，如今僅2個月賀瓏就高調帶新歡出遊，被批冷血「渣男」。薩泰爾娛樂也緊急宣布與其終止合作。命理師沈嶸近日通靈兩人前世因果，揭露更多細節。

據天殘生前閨密林妍霏爆料，天殘與賀瓏交往6年間曾墮胎，術後賀瓏未探視，反而以一句「不愛了」提出分手，讓天殘情緒崩潰。更讓人震驚的是，天殘過世一週後，賀瓏竟帶新歡現身喜劇俱樂部，引發諸多網友不滿，質疑其感情冷血。

沈嶸通靈指出，賀瓏與天殘從2019年開始交往便屬「刑剋」緣分，是賀瓏刑剋天殘。賀瓏對天殘從未真心相待，僅是「利用」、「佔便宜」的心理作祟，甚至在事業上也借重天殘開店、寫段子，導致她身體出狀況。反觀天殘則對賀瓏崇拜到近乎盲目，甚至在博恩Podcast上自稱「戀愛腦」。沈嶸更表示，兩人前世亦是戀人關係，天殘靈魂帶著前世遺憾重逢，只為再愛一次，卻仍重蹈覆轍。

天殘離世的導火線，沈嶸分析為三大打擊，多年感情付諸流水、懷孕後被迫墮胎且無人關心、最後還被賀瓏狠心說出「我不愛了」，讓她徹底崩潰。天殘甚至懷疑賀瓏與Albee有染，雖無實證，但心中早已碎裂。

至於賀瓏與Albee的關係，沈嶸稱為「危機緣」，兩人價值觀相差甚遠，但賀瓏對Albee情深意重，甚至甘願背上罵名，也要保護對方，才會公開天殘的遺書內容，證明Albee不是第三者。然而，Albee雖欣賞賀瓏，卻因輿論壓力遲疑不前。

更令人錯愕的是，沈嶸通靈發現賀瓏「完全不認為自己有錯」，對天殘的死毫無遺憾，只有對牽連Albee感到抱歉。他不僅未體恤天殘的犧牲，還曾說出「她太胖了，X不下去」這種貶損言論。沈嶸痛批：「如果不愛，當初就不該開始，更不該讓她懷孕，還利用她、踐踏她。」

最後，沈嶸為天殘抱不平：「這女孩真的太傻，愛錯了人，直到最後還拜託大家保護那個不愛她的人，真是太不值得了。」

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