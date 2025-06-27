SWAG被拱「找賀瓏下海」秒拒絕 官方曝原因挨轟雙標

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏日前被爆熱戀女星Albee，由於剛與已故女友天殘分手，兩段感情距離過近，讓他深陷劈腿疑雲，形象受到重挫。然而，有網友好奇成人平台SWAG先前曾招攬遇到窘境的網紅家寧，這次為何不找賀瓏下海？釣出SWAG親自回應。

網友敲碗SWAG邀請賀瓏（圖）下海。（資料照）

賀瓏近日捲入劈腿疑雲，又遭到公司薩泰爾解約，可說是遇到事業低潮，於是有網友在社群詢問，「SWAG怎麼還不去問賀瓏要不要加入？我在等欸」，沒想到SWAG親自回覆：「畢竟不是所有故事都適合現在開mic，我們認為現階段比較適合關mic」，認為賀瓏現在比較需要低調。



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SWAG婉拒網友提議。（翻攝自Threads）

SWAG的回應立刻引起爭議，因為他們先前曾向出事的家寧招手，有網友追問，「為什麼？因為賀瓏是男的嗎？」SWAG則澄清，「無關男女啦！我們在邀請合作來賓時，會依照主題和內容進行評估，過去我們也曾合作過多位知名的男性來賓，內容也不全然是與性的話題相關，且平台上也有不少綠播（純聊天、純表演）也很受歡迎。最後感謝大家的關注，我們也會持續努力，帶來更多元的內容，如果還想敲碗誰我們團隊討論一下（以下開放許願？？？）」。

SWAG回應不邀賀瓏主因無關男女。（翻攝自Threads）

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