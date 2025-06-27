陳奕迅20歲正妹女兒全說了 逃離有毒操控性的關係

「CONSTANCE」康堤是陳奕迅的寶貝女兒。（香港華納提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳奕迅20歲的正妹女兒 「CONSTANCE」陳康堤勇闖歌壇，首波新歌《doll》正式上線，這首英文歌是陳康堤的個人創作，天王老爸力挺到底，擔任編曲以及配唱製作人。

康堤與新生代音樂人Ernest Choi聯手創作新歌，歌曲描述她從一段有毒、操控性的關係中掙脫的過程，充滿自我覺醒與重生的力量。

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《doll》MV由康堤的好友，曾與 Chanel、Tom Ford、Nike、PlayStation 等國際品牌合作的導演 Mo Lyu 執導，為康堤的音樂視覺帶來強烈美學風格與創意碰撞。

康堤發行首支創作單曲，展現音樂才華。（香港華納提供）

康堤感性表示：「能和這麼優秀的團隊合作我真的很感激，尤其這是我人生第一支MV！他們給我很多支持和鼓勵，如果沒有大家，我真的不知道該怎麼辦。有這麼多好朋友參與，對我來說意義重大。」

回想首次拍攝 MV 的經驗，康堤坦言：「剛走進現場時真的超緊張，但同時又很興奮。整個場景佈置讓我大開眼界！」她透露拍攝節奏非常緊湊，動作幅度大的長鏡頭必須高度專注，「雖然有點累，但越拍越興奮，跟團隊也越來越熟，讓我更能進入角色。」

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