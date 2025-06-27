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娛樂 最新消息

只要孫安佐幹這一件事！孫鵬掛保證：那我遺產都給他

孫鵬提及孫安佐近況，透露現在都在陪兒子運動。（記者陳奕全攝）孫鵬提及孫安佐近況，透露現在都在陪兒子運動。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕孫安佐在24日被直擊眼神渙散、半裸現身街頭，原來是失眠加上減肥，近來狀況不好。爸爸孫鵬今天（27日）出席活動，透露兒子最近睡比較好一點，現在都陪他運動，主要都是游泳。

高捷、孫鵬、白吉勝、懷秋、黃騰浩及喜翔今天（27日）出席《角頭》刺青師林伯融的刺青店開幕儀式，林伯融同時也是《角頭》監製張威縯的姪子。他分享，光是背部刺青就要花8至10個小時處理，「王識賢泡溫泉出現2秒，就花了10個小時刺。」由於特殊刺青不到一個禮拜就會脫落，刺青師就得一直補，連孫鵬都直呼「師傅都很辛苦」。

孫鵬透露，兒子孫安佐手上刺有一雙動漫角色的眼睛，「我不會生氣，他刺一定會有他的原因，刺在臉上我就會生氣，刺他喜歡的東西我覺得很好。」被問到如果孫安佐把爸爸的臉刺在身上，會作何感想？孫鵬笑說：「那我當場就把所有遺產都給他，不用等到我往生，證明他是我親生的。」如果左邊刺孫鵬、右邊刺狄鶯，孫鵬加碼：「那我會叫狄鶯把遺產給他。」

孫鵬稱孫安佐在當兵後長大了不少。（記者陳奕全攝）孫鵬稱孫安佐在當兵後長大了不少。（記者陳奕全攝）

最近孫安佐狀態不佳，據悉是因為失眠加減重影響，孫鵬表示：「他睡比較好，我這幾天超累，都在陪他運動。」孫鵬分享，現在兒子在做什麼事情的時候，都會與他聊一下，「以前還小，比較主觀一點，現在經過溝通，有些重大決定討論一下，當完兵回來有變一點，有成長，男生還是要當兵。」

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