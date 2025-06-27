命理師謝沅瑾跨界演八點檔 驚人酬勞曝光

謝沅瑾（左）為《好運來》獻八點檔處女秀，背台詞超緊張，錦雯（右）化身「虎媽」猛對戲。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕命理師謝沅瑾老師客串民視《好運來》，這不僅是他的八點檔處女秀，更是錦雯一手牽線促成的溫暖橋段，錦雯劇中要找命理師合八字，劇本才剛寫到這裡，她腦中立刻浮現謝沅瑾身影，一句「老師，你要不要來玩玩？」謝沅瑾二話不說爽快答應：「好啊，我來玩！」

謝沅瑾（左）為《好運來》獻八點檔處女秀，背台詞超緊張，錦雯（右）化身「虎媽」猛對戲。（民視提供）

謝沅瑾笑說：「錦雯需要幫忙，當然義不容辭。」錦雯激動表示：「老師真的是超有義氣，一毛都沒提，完全是友情演出。」這份師徒情不只跨越節目，更從命理合作延續到戲劇世界，讓拍攝現場充滿感動與笑聲。

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其實兩人過去曾長期搭檔主持風水節目，培養出十足默契，錦雯笑說：「我們真的很像心靈感應，我開口老師就知道要接什麼，根本讀心術。」雖然謝沅瑾講風水專業對他來說輕鬆，但面對八點檔劇本還是緊張到不行，他坦言：「要背完整段台詞真的好難，還好有錦雯幫我對戲，讓我自然地演完。」錦雯則自招變身「虎媽」，一直在化妝間對詞：「老師我會說這句，你就接這句喔。」笑稱比老師還緊張，終於可以體會童星家長的心情。

謝沅瑾（左）為《好運來》獻八點檔處女秀，背台詞超緊張，錦雯（右）化身「虎媽」猛對戲。（民視提供）

最終這場「命理師算八字」的戲，不只展現謝沅瑾的專業，更增添角色真實感，讓觀眾眼睛一亮，也為劇中的婚事劇情增添神秘與趣味。

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