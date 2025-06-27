金馬影帝父為小三入獄 出獄首見情婦不見兒子

童毅軍（左）在《喝酒吧！笨蛋》飾演莫子儀的父親。（逆光電影提供）（

〔記者李紹綾／台北報導〕童毅軍在MyVideo微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》飾演金馬影帝莫子儀的父親，出獄後卻避而不見兒子，選擇投奔「逗陣仔」女友，父子關係的真相與心結，也將在最終章逐步揭曉。而莫子儀與互動曖昧的調酒師傅蔡淑臻歷經波折重逢，兩人之間的關係定位，最終又將做出什麼選擇？

莫子儀（右）在《喝酒吧！笨蛋》與互動曖昧的調酒師傅蔡淑臻（左）歷經波折又重逢。（逆光電影提供）

童毅軍飾演莫子儀的父親，他劇中為了外遇對象頂殺人罪入獄，出獄後不顧兒子感受，第一時間不是找家人，而是奔向「逗陣仔」女友，讓兒子莫子儀很不諒解，壓抑已久的父子衝突也將全面引爆。但後來父子有機會坐下來講開，莫子儀也有機會讓爸爸喝一杯，專屬爸爸的調酒。

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陳家逵（左）在《喝酒吧！笨蛋》慘賠千萬，一度萌生絕望念頭，右為飾演調酒師的莫子儀。（逆光電影提供）

而由陳家逵飾演的理財達人，看似事業有成，私下卻暗中挪用公司資金投資，慘賠千萬，欠錢被趕出公司，眼看一切即將瓦解，還遇上媽媽因意外過世，這份壓力讓他差點走上絕路。劇情進入高潮，《喝酒吧！笨蛋》集結喜劇節奏與寫實情感，劇情笑中帶淚、角色立體飽滿，最終週將揭曉每位「笨蛋」角色的選擇與成長。

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