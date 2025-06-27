綠葉男星義氣收養遺孤！帶兒看A片喬裝媽媽混社團學育兒

鄭志偉（右）在《喝酒吧！笨蛋》為兄弟兩肋插刀，義無反顧地領養亡友遺孤。（逆光電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭志偉有「最強綠葉演員」稱號，近期在MyVideo 微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》為兄弟兩肋插刀，義無反顧地領養亡友遺孤，扛起為人父職責，甚至潛入「媽媽社團」學習教養知識。

鄭志偉飾演的早餐店老闆，雖然表面嬉皮笑臉、嘴上不正經，但實際上卻是個重情重義的暖男。他為了過世兄弟的遺願，義無反顧地收養對方的小孩。鄭志偉分享：「我小時候就很講義氣，到現在也一樣。不過有時候太義氣也會出事，像我曾為了借朋友錢，自己跑去借錢，結果錢拿不回來。」

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鄭志偉在《喝酒吧！笨蛋》與早餐店的小幫手互動親密、眉來眼去。（逆光電影提供）

鄭志偉劇中以開放的態度教育孩子，帶著兒子看A片、談戀愛話題，甚至誤認兒子是同志，還喬裝成孩子的「媽媽」，混進媽媽社團學習育兒經驗，想帶著他找到自我認同，笑果十足又充滿溫情。而這樣重情義的他，近期與早餐店的小幫手互動親密，疑似眉來眼去，讓觀眾期待兩人的發展。

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