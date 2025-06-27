晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

慟失摯愛狂哭！蕭敬騰愛妻Summer喊話：我嫁得很晚但嫁得很好

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭敬騰與經紀人妻子Summer婚後感情甜蜜。今天是Summer的52歲生日，她在社群平台分享與老公一起慶生的畫面，同時也透露，近來高齡93歲的奶奶與狗女兒「嘎比」相繼離世，讓她心情非常低落。

Summer透露，這兩個月來淚水不斷，上月奶奶辭世，讓她情緒備受打擊，「流程安排可以預備，心裡安排談何容易。」她回憶得知噩耗當下，數度恍神、站在原地不知所措，即便萬般不捨，最終仍要學會放手。

Summer感慨地說：「這兩個月我和蕭先生掉的眼淚，比過去兩年還多。」不只如此，愛犬「嘎比」的離世也帶來沉痛打擊，「工作上的挫折似乎也沒讓我這麼破碎，生命的事，生而為人就要能面對，但遇見時刻，真的太難受。」她坦言不知道該如何處理心痛，「腦子接受了離開，但心臟仍會想念。想念完了，只能堅強。」

面對生日，Summer也感性寫下心情：「雖然我嫁得很晚，但我真的嫁得很好。林有慧，將堅強進行到底，不要害怕失去而拒絕付出，繼續愛自己，愛值得妳愛的人事物。生日快樂，擁有這麼多愛，妳是最棒的。」

她感謝蕭敬騰一路相伴：「謝謝我的先生，這些年，我們不是生活在一起，而是一起在生活。現在還給了我最好的公婆和家人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中