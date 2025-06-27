慟失摯愛狂哭！蕭敬騰愛妻Summer喊話：我嫁得很晚但嫁得很好

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭敬騰與經紀人妻子Summer婚後感情甜蜜。今天是Summer的52歲生日，她在社群平台分享與老公一起慶生的畫面，同時也透露，近來高齡93歲的奶奶與狗女兒「嘎比」相繼離世，讓她心情非常低落。

Summer透露，這兩個月來淚水不斷，上月奶奶辭世，讓她情緒備受打擊，「流程安排可以預備，心裡安排談何容易。」她回憶得知噩耗當下，數度恍神、站在原地不知所措，即便萬般不捨，最終仍要學會放手。

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Summer感慨地說：「這兩個月我和蕭先生掉的眼淚，比過去兩年還多。」不只如此，愛犬「嘎比」的離世也帶來沉痛打擊，「工作上的挫折似乎也沒讓我這麼破碎，生命的事，生而為人就要能面對，但遇見時刻，真的太難受。」她坦言不知道該如何處理心痛，「腦子接受了離開，但心臟仍會想念。想念完了，只能堅強。」

面對生日，Summer也感性寫下心情：「雖然我嫁得很晚，但我真的嫁得很好。林有慧，將堅強進行到底，不要害怕失去而拒絕付出，繼續愛自己，愛值得妳愛的人事物。生日快樂，擁有這麼多愛，妳是最棒的。」

她感謝蕭敬騰一路相伴：「謝謝我的先生，這些年，我們不是生活在一起，而是一起在生活。現在還給了我最好的公婆和家人。」

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