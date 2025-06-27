楊貴媚牽鮮肉男友衝浪放閃 一句話戳中戀愛真相

楊貴媚在《喝酒吧！笨蛋》與鮮肉小男友，經常一起去衝浪放閃。（逆光電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚在 MyVideo 微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》，有位眾所皆知的鮮肉小男友，兩人經常相約衝浪放閃，令人羨慕不已。

楊貴媚飾演的角色「馮姐」是酒吧裡讓人稱羨的「戀愛大姐姐」，自豪擁有一位年紀小她許多的鮮肉男友，感情如膠似漆。兩人時常攜手踏浪放閃，看似甜蜜穩定，卻常見她在莫子儀的酒後時刻嘆息、神情落寞，也讓人不禁好奇，這段理想戀情背後，是否隱藏著不為人知的心事。

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楊貴媚在《喝酒吧！笨蛋》飾演「馮姐」。（逆光電影提供）

劇中，楊貴媚為安慰遭劈腿的「大霈」李霈瑜，語出金句：「男人就是下一個會更好」、「我懷疑你愛上的會不會只是習慣」、「愛情就是這樣，變成生活以後，就好像嚼口香糖，越嚼越沒味道。」楊貴媚笑說，自己對愛情的想法與角色頗為雷同：「大家都說『下一個男人會更好』，其實也是在期待下一段愛情，因為經歷了上一段，更懂得怎麼挑選適合自己的人。」

此外，劇中楊貴媚還展現熱愛自然、野性十足的一面，換上泳裝與小男友漫步海灘、挑戰站上衝浪板乘風而行，令人驚艷。她坦言現實中不會游泳、怕海，更不會衝浪，但仍滿懷嚮往：「真的很羨慕那些會衝浪的人，站在浪板上迎著浪尖，好帥、好享受！」

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