李李仁碰「老婆失蹤、遭警逮捕」困境 竟是初戀情人來保釋

〔記者蕭方綺／台北報導〕李李仁在夯劇《拜六禮拜》戲裡接連遭遇生意失敗、老婆失蹤、警察逮捕等挫折，跌至人生谷底，現實中他半工半讀長大，生活艱辛，這段經歷後來成為他拍戲的養分，也養成樂觀的態度：「人生還沒有跌到谷底的經驗，如果遇到挫折會堅持自己的信念持續努力。」

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》和初戀情人李李仁感情越來越曖昧。（公視台語台、華視提供）

戲裡的初戀情人鍾欣凌堅信他的清白，不僅到警局協助保釋，還親自煮麵為他打氣。鍾欣凌分享自己想安慰人時，就會找對方吃火鍋，讓所有的情緒跟著火鍋消失，也不用煩惱什麼時候上菜，給人默默支持的感覺，而且自己很愛吃火鍋。李李仁也十分認同這種利己利人的行為：「我應該會請對方吃牛肉麵，因為我最喜歡吃牛肉麵。」

請繼續往下閱讀...

鍾欣凌在《拜六禮拜》展現溫暖的一面。（公視台語台、華視提供）

此外，鍾欣凌與李李仁在最新一集中，因為同居緣故，一起煮飯、互相餵食，氣氛越來越曖昧。結婚多年的李李仁透露：「我老婆煮菜的時候也會讓我心動。」隨後又趕緊補充「我老婆做任何事，只要她要我心動我就會心動。」一番話展現滿滿的「求生慾」。

鍾欣凌則分享：「我只要被男生摸頭就會覺得好可愛、滿心動的，但是去泰國才發現，不可以隨便摸人家的頭，因為泰國人認為每個人身上都有福氣，摸頭會把對方的福氣吸走。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法