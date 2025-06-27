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娛樂 最新消息

飆罵中國高官！ 中配小微回祖國「慘遇1事」好委屈

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅小微在台灣發表涉鼓吹武統言論，被移民署取消居留許可，4月被遣送回中國，有別於「亞亞」劉振亞持續搞統戰，她轉型分享農村生活。豈料，她昨（26日）拍片控訴，自己在中國受委屈、權益遭損害，還怒衝到公家機關瘋狂飆罵。

中配網紅小微回國慘遇1事好委屈。（翻攝自抖音）中配網紅小微回國慘遇1事好委屈。（翻攝自抖音）

小微26日拍片點名貴州銅仁市水庫新場村政府，要求徹查她遭遇到的不公平對待。她怒控，「官周鎮新場村書記不辦事」，當地水庫淹沒的多項補償金，例如土地補償費、安置補助費，地上附著物和青苗補償費，以及後期扶持資金等，「我從未拿到過」。

小微呼籲，當地政府重視此事，徹查補助金撥款違規行為。她直指，農民的資金遭到侵占，讓他們對「政策落實的公正性產生擔憂」。小微表示，自己多次向當地相關部門，包括村委會、鄉鎮政府反映遭遇，「但問題始終未獲得解決」。

小微跑到當地政府機關飆罵。（翻攝自抖音）小微跑到當地政府機關飆罵。（翻攝自抖音）

影片中可以看見，小微氣炸跑至當地政府機關，飆罵工作人員，此舉讓中國網友留言狂酸，「這幾天就老實了，這裡可由不得她」、「快進去了…」、「回家了又不服管」，不過也有人替她發聲，「謝謝小微替農民發聲」、「支持小微維（護）權（益）」。

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