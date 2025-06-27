蘇明淵當年離開恩師成遺憾 考上律師把案件當創作根源

蘇明淵上《那些年。那些歌》深情獻唱。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕蘇明淵以一首社會觀察為題材的《心內烏空》獲頒2024金曲獎最佳台語男歌手，此次來到《那些年。那些歌》作客，回顧自己闖蕩歌壇後毅然決然投身高考，成為律師的故事；知名斜槓主持人錢毅則是分享自己在民歌時期跑場打拚的有趣故事。

律師金曲歌王蘇明淵分享自己的創作與高考之路。（年代提供）

「律師金曲歌王」蘇明淵師承製作人黃大軍，發布了兩張國語專輯後，成績卻不理想，再加上年紀屆齡適婚，在考慮成家的經濟壓力下，蘇明淵接受了當時女友的建議，忍痛離開恩師身邊，不參與幕後工作，而是轉身投入律師高考，所幸，高考之路還算順利，蘇明淵也和女友修成正果，然而半途放棄音樂路，始終是蘇明淵心中的遺憾，當上律師之後，他發現，案件可以是他的創作根源；而創作，可以是他平時訴訟的出口。就這樣，他的創作內容包含了親情、愛情、社會觀察以及訴訟案件，並於2015年發行了音樂專輯《懷疑的反面》。

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斜槓主持人錢毅曾經也在民歌餐廳擔任駐唱。（年代提供）

知名斜槓主持人錢毅則是分享自己在民歌時期作為駐唱歌手到處跑場餐廳，甚至和老闆打好關係，成為排班小幫手，爭取抽成的小故事。他還笑說：「當時有些特殊節日，從早唱到晚，比如情人節啊，聖誕節啊，底下在吃丁骨牛排，再來給你點一首《五月的雪》，那真的是心很累，後來為了少唱一點，進化了一個技能，就是調音調很久，或者是講笑話。」這句話讓主持人陳國華笑說：「現在這招還有人在用！調音二十分鐘，唱兩首歌就下班！」

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