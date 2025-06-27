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娛樂 最新消息

徐乃麟節目「抓嫩妹」累慘喊卡！男星竟被電到全身抽搐

〔記者林欣穎／台北報導〕由徐乃麟領軍的東森綜合台《全村的希望》，本週日播出最新一集，徐乃麟攜手張文綺、林莎，以及肯納、岳亮、Eason、阿龐、檸檬、舒子晨、畇二、陳玉婷等藝能界好手，勇闖嘉義逐鹿部落，與當地原民勇士來場部落衝突。

徐乃麟錄影累慘，反被操到喘爆。（東森綜合台提供）（記者林欣穎攝）徐乃麟錄影累慘，反被操到喘爆。（東森綜合台提供）（記者林欣穎攝）

本集節目祭出刺激的「矇眼補獵物遊戲」，藝人們必須在矇眼狀態下，成功捕捉敵隊成員。為了讓節目更具看頭，66歲的徐乃麟也親自下場當獵人，信誓旦旦表示：「我們主持人來做示範，表現好這段直接當樣帶。」並由張文綺、林莎、舒子晨當獵物，沒想到徐乃麟卻慘遭滑鐵盧，不僅耗費近5分鐘也沒抓到任何人，還被操到氣喘吁吁、狂冒冷汗，最後累到忍不住大喊：「我再玩下去，我怕這節目只錄到第六集，我就先去了啦！」

高難度的「猛龍過溪」關卡，向來被視為魔王等級，鮮少有人能成功通過。這次派出小龍女練習生、曾是女團選秀《DD52》一員的陳玉婷，率先挑戰。看似纖細瘦弱的她，手臂爆發力卻十足，一路過關斬將到關卡第三關，僅以一步之差飲恨落敗，跌破眾人眼鏡，連張文綺都驚嘆：「以後節目通告都有妳了啦。」沒想到更厲害的還在後頭，「女戰神」舒子晨不僅成功挑戰，更成為節目錄製至今，首位通過「猛龍過溪」的女性參賽者，讓徐乃麟忍不住大讚：「這是我看過最強的女生！」而混血男神肯納，也再度刷新自己的紀錄，僅花14秒就輕鬆過關，讓全場讚嘆不已。

張文綺（右）險遭Eason「夾子鎖喉」。（東森綜合台提供）（記者林欣穎攝）張文綺（右）險遭Eason「夾子鎖喉」。（東森綜合台提供）（記者林欣穎攝）

「手臂通電餵食遊戲」挑戰藝人的忍耐極限，同樣笑料百出！中信兄弟啦啦隊女神畇二才剛接上電線，就發出慘叫聲，被電到面目猙獰、手狂抖，卻仍咬牙完成任務。而全能女神檸檬也難逃電擊命運，光是拿起筷子就崩潰大叫，讓徐乃麟忍不住虧她：「妳是生小孩喔？大家別住她家附近，會被她吵死。」更驚險的是，張文綺險遭Eason「夾子鎖喉」，眼看Eason被電到全身抽搐，手上的夾子彷彿隨時會失控，讓她嚇得花容失色，大喊：「Eason不要過來！我怕你把夾子直接插進我嘴裡啦！」

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