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娛樂 最新消息

12星座「金錢觀」大揭祕！摩羯自律王者 牡羊先刷了再說

阿谷老師分析12星座的「理財風格」。（秦芸殿提供） 阿谷老師分析12星座的「理財風格」。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕你的金錢觀是衝動型還是精算派？有人刷卡不眨眼，有人記帳記到小數點後兩位。其實每個星座都有獨特的金錢觀，神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師這次分析12星座的「理財風格」，看看你中了幾分，又是哪個朋友的理財習慣讓你佩服得五體投地？

牡羊座｜先刷了再說型

看到喜歡的就衝，不太會等特價。衝動消費有點多，但也不太後悔，因為「人生就該爽快」，但也因此存錢進度緩慢。

金牛座｜最務實的財務管家

超會精打細算，花錢一定要花在刀口上，理財工具研究很透徹，存錢方法比你爸媽還細節，缺點就是有時候太保守。

雙子座｜靈活賺錢派

有很多賺錢新想法，也常常跳進新興領域。有賺有花，投資多元，但要留意花錢節奏不穩，有時月底會開始後悔上週的買單。

巨蟹座｜為了家什麼都能省

自己省吃儉用，但對家人很大方，金錢安全感對他很重要，所以會默默存一堆保命錢，理財偏保守，但穩得很有安全感。

獅子座｜重質感的消費王

喜歡高級感，喜歡被看見，花錢是為了生活品質，也是為了面子，他很願意投資自己，但記得提醒他「存錢也是一種帥」。

處女座｜紀錄控的收支魔人

帳目會分類到極致，哪個月多花100元都會記得，擅長理財規劃，有耐性慢慢累積，是那種退休金會提早存好的人。

天秤座｜平衡派買手

喜歡美、喜歡好東西，但也會理性選擇性價比，常陷入選擇障礙，但只要決定了，就會買得很有質感。

天蠍座｜低調財富型

不輕易說錢的事，但其實投資眼光精準、記帳也很嚴格，他願意花錢在「值得的東西」上，其他則精準控制支出。

射手座｜錢是拿來玩的不是存的

重視體驗勝過數字，旅行、課程、體驗型消費是常態，雖然偶爾月光，但賺錢能力強，靠直覺抓住機會型。

摩羯座｜財務自律王者

每一筆錢都會規劃好去處，投資會設定長期目標，生活簡單、不追潮流，是超穩的現金流選手，唯一缺點是太省，會被說無趣。

水瓶座｜不走常規派理財人

不喜歡傳統儲蓄方式，偏愛加密貨幣、NFT、創業等新型模式，花錢像投資未來，但有時也有點太前衛，記得備點現金。

雙魚座｜感性消費者

看到感人的廣告就會買、朋友推薦就入手，容易因情緒花錢，但也因為心軟，常幫親友處理經濟問題，建議學習理性分配資源。

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