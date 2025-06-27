拖2年半！鄭家純「拍白無垢婚紗照」 放閃依偎老公Akira

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純2022年與日籍老公Akira登記結婚，婚後生活低調，鮮少公開放閃，沒想到她昨（26日）日突在社群公開一系列的日本傳統婚紗照，兩人依偎在一起的背影，吸引大批網友誇讚。

鄭家純依偎在老公Akira身上。（翻攝自臉書）

鄭家純表示，拖了2年才拍婚紗照，並曬出身穿白無垢婚服的美照，以及與老公Akira一起欣賞庭院景觀的背影照，讓人感受幸福滋味，還有網友大讚Akira的背影像日本男星山下智久。

請繼續往下閱讀...

鄭家純身穿白無垢婚紗。（翻攝自臉書）

事實上，鄭家純與Akira是透過交友軟體認識，起初她對於遠距離戀愛有些退縮，曖昧一陣子後，兩人開始以結婚為前提交往，為了和對方溝通無礙，她勤奮學習日文。然而，因疫情緣故兩人分開2年半，這期間Akira仍每天跟她說早安、晚安，努力把她追回來，2022年9月男方向她求婚，她直接回答：「好啊！」



在 Instagram 查看這則貼文 家純（@ili.cheng）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法