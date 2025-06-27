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曾是天團宣傳 美食「豆比登」說出頌樂金句及手搖飲偏好被讚爆

頌樂喝珍奶喜歡全糖正常冰。（翻攝自YouTube）頌樂喝珍奶喜歡全糖正常冰。（翻攝自YouTube）〔記者陳慧玲／台北報導〕韓團MAMAMOO主唱「Solar」頌樂推出首支中文單曲《Floating Free》，近期來台宣傳也有很多新鮮體驗，她上節目接受「美食豆比登」網紅小納豆訪問，玩比手畫腳遊戲過程有趣逗樂粉絲，小納豆說出頌樂的金句，也讓粉絲誇他主持很用心。

頌樂上《娛樂百分百》，小納豆準備她喜歡的手搖飲珍珠奶茶，因為不確定她喜歡大珍珠還是小珍珠，直接買了兩杯讓她選，結果頌樂喜歡大珍珠，小納豆還說出頌樂的飲料偏好是「全糖正常冰」，頌樂笑問小納豆也喜歡全糖嗎？小納豆笑說自己喝無糖。

小納豆（右）說出頌樂的金句，讓她直呼好害羞。（翻攝自YouTube）小納豆（右）說出頌樂的金句，讓她直呼好害羞。（翻攝自YouTube）

節目中小納豆也說出頌樂說過的金句「懶惰的地獄裡沒有金容仙」，讓頌樂直呼害羞。金容仙是頌樂的本名，由於她對於身材保養很自律，勤於健身，過去常被選為「最想要的Body」第一名，看到小納豆把頌樂的金句都說出來，網友直誇他很用心。

頌樂玩比手畫腳遊戲，當小納豆說出「我是容順」，她也順利猜出答案。（翻攝自YouTube）頌樂玩比手畫腳遊戲，當小納豆說出「我是容順」，她也順利猜出答案。（翻攝自YouTube）

在玩比手畫腳時，有一題是「偶像」，小納豆脫口說出「我是容順」，也讓頌樂順利猜出答案是「偶像」，因為「容順」是頌樂的粉絲名稱。

過去小納豆曾是天團五月天的宣傳，如今主攻美食介紹，連阿信都常誇他，近期他還帶琳誼去華西街品嚐多家美食，除了介紹美食，小納豆也常受邀主持記者會或是首映活動，這次和頌樂的互動贏得網友好評，他感動說：「感謝大家的肯定，真的太榮幸，我會繼續努力，超級感謝。」

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