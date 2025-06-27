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Dora捲富商小三疑雲！「班表被清空」原因曝 緋聞男友0互動

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩成員「Dora」洪葳日前遭影射介入富商婚姻後，完全神隱，球團21日公布下月班表，她的名字也赫然消失。對此，知情人士透露，球團要求Dora擬聲明回應，內容卻與球團認知相差甚遠，雙方無法達成共識，導致應援掛蛋。

「Dora」洪葳近日捲入富商小三疑雲。（翻攝自IG）「Dora」洪葳近日捲入富商小三疑雲。（翻攝自IG）

據《ETtoday星光雲》報導，Dora日前遭影射介入富商婚姻後，球團要求她擬聲明回應風波，不過，她提出的稿子讓球團相當不滿，認為沒有澄清重點，於是不予通過。

Dora近日開始浮出水面，在社群平台更新動態，此舉被外界認為是在「試水溫」，也引起好奇她的下一步計畫。事實上，明（28日）有一場活動，Dora原本有機會與其他女孩一起現身，不過，Dora表態「我跟對方關係非外界所想，並不是貪圖對方的錢」後，球團決定暫停她的工作。至於Dora何時能重返應援舞台？經紀人王映策回應，「是否上場應援，尊重球團的安排，其他私人問題就不予回應了。」

Dora（左）與緋聞男友林子洧目前在社群零互動。（本報合成圖，翻攝自IG）Dora（左）與緋聞男友林子洧目前在社群零互動。（本報合成圖，翻攝自IG）

另一方面，Dora緋聞球星男友林子洧也備受關注，他先前出國，目前已經回到台灣，也更新了社群照片，只見他Po出來的照片都是和朋友出去玩，與Dora零互動，讓外界質疑兩人感情是否生變。

相關新聞：樂天Dora限動連發獨缺男友 零互動疑已分手？

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