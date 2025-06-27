田馥甄高雄開唱 曬S.H.E合照感動粉絲：最美畫面！

田馥甄日前在高雄衛武營戶外劇場舉辦《田調》演唱會。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕金曲歌后「Hebe」田馥甄日前在高雄衛武營戶外劇場舉辦《田調》演唱會，不僅在自然場域中深情獻唱，也在社群平台分享演出心得，並曬出與Ella、Selina的合照，讓粉絲直呼：「這就是最美的畫面！」

照片中，田馥甄身穿亮眼紅色演唱會服裝，搭配簡單頭巾造型，氣質清新又吸睛；Ella和Selina則以白色素T展現俐落風格，三人面對鏡頭，就像日常生活中的一幕，不加修飾卻令人動容。

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田馥甄曬出S.H.E合照。（翻攝IG）

除了曬出閨蜜合照，田馥甄也在臉書發文，談到《田調》演唱會的意義：「不管是在大自然或深山，只要打開五感、用心覺察，城市裡美好的一隅，都能讓人感到舒心與溫暖。」

田馥甄日前在高雄衛武營戶外劇場舉辦《田調》演唱會。（翻攝IG）

這場演出對她意義非凡——其實田馥甄過去曾因聲音狀況不穩，以及地震影響，兩度取消高雄巨蛋的演出。她坦言，事前曾看到粉絲留言：「馥甄，高雄永遠等妳。」讓她當場情緒潰堤、哽咽落淚。

如今順利在高雄開唱，她用歌聲回應等待多時的支持，也用真誠與感激寫下這段與高雄之間的深刻情誼。

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