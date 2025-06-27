DJ SODA漂髮失敗！ 髮型師也搖頭「救不回來」還被逼刪文

〔記者胡御柔／台北報導〕以性感風格與舞台魅力深受粉絲喜愛的人氣DJ SODA，近日分享自己漂髮失敗的心路歷程，坦言因頭髮嚴重受損、大片斷裂而情緒低落，甚至「每天以淚洗面」，令粉絲相當心疼。

DJ SODA日前漂髮出意外。（翻攝IG）

DJ SODA回憶，當初只是想轉換造型，認為棕色髮色過於無聊，便決定進行漂髮，沒想到竟然釀成慘劇。她表示：「漂金髮我已經有10年的經驗，從沒遇過這麼嚴重的狀況。」照片中可見，她的後腦出現明顯的斷髮區域，髮絲乾枯、無法整理。

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她隨後尋求韓國知名髮型師KIU老師的協助。KIU老師透露，當初僅看照片時就感覺情況「難以挽回」，但實際檢查後才發現，頭髮受損比預期更嚴重。

DJ SODA找知名髮型師KIU老師尋求協助。（翻攝IG）

為了盡量挽救造型，KIU老師建議她進行局部根部漂色，並搭配與原髮色相近的假髮片，由他親自修剪調整，讓整體看起來更自然、舒適，協助她度過這段艱難時期。

更令人震驚的是，造成這場悲劇的美髮店家竟然事後施壓，要求她刪除貼文、接受私下和解，並提出賠償金 500萬韓元（約新台幣12萬元）。不過DJ SODA態度堅決，拒絕妥協，認為對方應該道歉。

DJ SODA嘗試長髮造型。（翻攝IG）

儘管經歷挫折，DJ SODA仍不忘向粉絲報平安。她近日在社群分享多張假髮造型，包括金色長髮、黑金雙色短髮等全新風格，與以往的甜美短髮形象判若兩人。網友紛紛留言讚嘆：「什麼造型都能完美駕馭！」

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