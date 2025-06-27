李敏鎬生日曬粉絲豪華應援 韓網掀「進貢文化」正反論戰

李敏鎬曬出粉絲送的生日禮物。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓人氣男星李敏鎬近日迎來38歲生日，21日他在IG分享粉絲精心準備的生日禮物，表達感謝之情。然而，這組看似溫馨的貼文，卻意外引發韓國網友針對「進貢文化」的激烈討論。

李敏鎬當天發布多張照片，只見現場擺滿花束、氣球、玩偶與各類應援物品，色彩繽紛、場面盛大。他在貼文中寫道：「非常感謝今天也讓我存在於滿滿愛意中，希望各位也能感受到和我一樣的幸福。」從照片中可見，粉絲傾注了極大的心意與資源。

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李敏鎬曬出粉絲送的生日禮物。（翻攝IG）

李敏鎬曬出粉絲送的生日禮物。（翻攝IG）

不過，韓網對此反應兩極。部分網友批評明星公開展示實體禮物的行為，認為這與當下逐漸提倡的「環保」與「精神支持」理念背道而馳。有聲音指出：「看起來像是在鼓勵粉絲明年繼續送」、「那麼多花束和氣球，不但浪費也不環保」、「以李敏鎬這樣的地位，完全可以婉拒實體禮物，只收下粉絲的心意」。

此外，也有人擔憂這類行為恐助長粉絲之間的「攀比」風氣，進一步強化演藝圈長期存在的「進貢文化，透過送禮爭取偶像關注，以展現忠誠度或「身分地位」。

然而，也有不少支持者為李敏鎬發聲，認為粉絲送禮只是表達喜愛與支持的一種方式，無需過度解讀。有網友表示：「明星只是分享了一段感動的時刻，有什麼問題？」、「一年就一次的生日，適當慶祝又何妨」、「粉絲都是自願送的，又不是被強迫」。

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