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美枝沒死！《辛普森家庭》製作人回應「根本沒有正史設定！」

製作人表示《辛普森家庭》的美枝辛普森沒有死掉。（翻攝自X）製作人表示《辛普森家庭》的美枝辛普森沒有死掉。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕近日《辛普森家庭》的粉絲因為劇中媽媽美枝在第36季結局被賜死暴怒，執行製作人為此也親自回應了，他直說第36季的結局其實並不屬於「正史」，因為「《辛普森家庭》根本沒有正史！」更表示這個長壽節目走到第790集，早已無需遵守傳統敘事規則。

好的，請大家先放下手邊的火把，也別急著寫憤怒信件，因為美枝辛普森哪兒都沒去。儘管有不少網路熱議認為這位《辛普森家庭》家族母親在第36季結局中「死了」，事實上完全不是那麼回事，製作團隊已證實，美枝依然活得好好的，未來也會繼續陪伴大家。說不定她還會活得比我們所有人都久。

執行製作人麥特賽爾曼（Matt Selman）回應外媒《綜藝》時表示，這部長壽動畫過去充滿了各種快轉與倒敘劇情，也常常在未來世界與回憶片段之間跳躍，因此觀眾在面對春田鎮一家人「命運」的種種安排時，其實可以稍微放輕鬆一點。而且劇中真正「死去」的角色其實屈指可數。

賽爾曼表示：「很顯然，《辛普森家庭》的未來篇每一集都是想像中的幻想，因此每次都不一樣。美枝大概永遠都不會再死了。她唯一一次『死亡』，就是6週前播出那集未來設定的故事。」

是的你沒看錯，這波圍繞美枝之死的爭議過去幾天才在網路上延燒，但該集《Estranger Things》其實早在5月18日就播出。劇情描述霸子與花枝因不再一起看《貓鼠大戰》而逐漸疏遠。他們曾承諾維繫兄妹情誼，但隨著美枝去世，兩人最終分道揚鑣。

多年後，花枝成為NBA主席，霸子則經營一間非法老人院，讓荷馬入住。兩人仍處於冷戰狀態，直到花枝返校演講時，看見美枝過世前錄下的影片，提醒他們要彼此照顧，才重新找回手足情。至於美枝本人，則在天堂悠哉地看著這一切，甚至還與披頭四的林哥史達展開一段「地下情」。

考慮到《辛普森家庭》近年愈加放飛自我的敘事風格（本季第一集甚至假裝是整部劇的最終章），觀眾其實應該對這種跳脫現實的劇情感到習以為常。不過，仍有部分粉絲對美枝的「死亡」感到震驚，而他們的反應也被某些網站擷取報導，使「美枝死了」的消息被斷章取義地廣為流傳。

為此賽爾曼也說：「我覺得這樣的情況很簡單，網站需要流量，聳動標題就能帶來流量，然後他們會在文章最後才輕描淡寫說『標題其實不準確』。每一個發布這類報導的媒體都知道，美枝根本沒有死，但他們還是這麼下標了。」

不過換個角度來看，賽爾曼也坦言，這代表《辛普森家庭》依舊是流行文化的重要一環。FOX今年4月才剛續訂該劇，將讓它一路邁向第40季，美枝當然會繼續登場。賽爾曼笑說：「我想這也證明了大家真的很在乎美芝這個角色，說到底，這種荒謬又誤導的故事即使瘋傳起來，搞不好對我們的生意反而是件好事呢！」

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