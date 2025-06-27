（專題）梁靜茹、林宥嘉都沒得過！6大悲情歌手「金曲獎多次陪榜全槓龜」

〔記者邱奕欽／專題報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮明（28日）於台北小巨蛋盛大登場，「遺珠之憾」再度成為話題焦點，其中梁靜茹6度叩關「最佳國語女歌手」仍未獲獎，被網友封為「陪榜天后」；不只梁靜茹，還有許多實力派歌手入圍多次卻始終槓龜鎩羽而歸。《自由時報》為讀者以下整理出「金曲獎多次入圍未得獎 」的6大歌手，揭開這些讓人心疼的悲情名單。

梁靜茹（左）、林宥嘉多次叩關金曲獎最終皆鎩羽而歸。（組合照，本報資料照、華研國際提供）

金曲獎常客梁靜茹出道26年是歌迷們心中的情歌天后，不過她卻從第17屆開始憑藉《美麗人生》、《絲路》、《崇拜》和《今天情人節》等專輯，累計共6度入圍「最佳國語女歌手獎」，卻從未擒下歌后寶座。即使近年以專輯《燕尾蝶》與《我好嗎？－太陽如常升起》廣獲好評，被外界認為在金曲獎實屬「勝券在握」，梁靜茹仍是連連摃龜最為悲情。

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僅次於梁靜茹，「小哥」費玉清被譽為歌壇常青樹，曾以《妹妹鬆開我的手》、《情深往事直到永遠》、《一生的朋友》、《晚安曲》、《風華再現．情繫百樂門》等專輯共計5度入圍「最佳國語男歌手獎」，卻從未擒下歌王寶座，唯一得獎紀錄則為專輯《晚安曲》奪下第7屆「最佳演唱專輯獎」。爾後，費玉清於2020年為47年歌唱生涯劃下完美句點，回歸平凡做回「張彥亭」封麥至今。

「天生歌姬」A‑Lin曾連續4度入圍金曲獎「最佳國語女歌手獎」卻皆未得獎，每次落敗都讓粉絲為她抱不平，第30屆時她以《A-Lin 同名專輯》呼聲極高，然而仍敗給彭佳慧。最終，A‑Lin在第34屆一雪前恥奪下金曲歌后，她登台接下獎座的那刻，難掩激動情緒哽咽地說，這段路已經彩排16年，除了向台下拭淚的父母表達「謝謝」外，她同時也謝謝愛唱歌的自己。

實力派唱將林宥嘉自《超級星光大道》奪冠出道後，憑藉獨特唱腔與細膩詮釋，在華語樂壇占有一席之地，他曾分別於2012年、2013年、2017年3度角逐「最佳國語男歌手獎」，不過至今依舊顆粒無收，他的音樂風格與聲線辨識度高，卻屢遭強敵阻擋無奈無緣獎座，也因此成為粉絲眼中「最強未得獎男歌手」，雖然他始終與封王擦肩，但演唱會場場爆滿，證明實力與人氣不成正比。

此外，「帽子歌后」鳳飛飛一生橫掃華語樂壇40餘年，代表作橫跨〈流水年華〉、〈掌聲響起〉、〈祝你幸福〉、〈春風戀情〉等傳唱不墜的經典，她唱腔溫婉細膩、情感真摯，堪稱幾代人的共同回憶，但她在生前從未獲頒任何一座金曲獎項，甚至未曾被正式提名過，原因是她主力時期多集中於1980至1990年代初期，金曲獎尚未全面囊括整個華語音樂界。直到2013年病逝後，金曲獎才補頒「特別貢獻獎」，讓人不禁感嘆這位傳奇天后遲來的肯定。

已故天后「CoCo」李玟於1990年代以國語、英語雙語發展走紅亞洲與國際市場，是首位登上奧斯卡頒獎典禮演唱的華人歌手，代表作包括《Di Da Di》、《好心情》、《刀馬旦》與電影《臥虎藏龍》主題曲《A Love Before Time》，她於第9屆與第13屆入圍「最佳國語女演唱人獎」卻皆未能奪獎，期間又礙於國籍問題始終無法拿下終身成就獎，去年金曲獎上特別安排了致敬環節，但因表演者為王力宏掀起爭議聲浪而取消。

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