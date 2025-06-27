（專訪）奪金牌被酸「目中無人」！蕭煌奇拋地獄梗反擊揭原因

本屆以專輯《沒事的》角逐華語歌王大獎。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

金曲歌王蕭煌奇近來頻拋地獄梗，時常在社群Threads分享日常，包括挑戰射飛鏢、炒牛肉，釣出許多網友留言。對於在世壯運柔道奪金被虧「目中無人」，他總能展現超高EQ做出回應。

對此，蕭煌奇受訪表示，現在的他不會在乎網友的惡意酸言，談及背後原因，他解釋：「我常跟現在的小朋友有一些很地獄的互動，更希望透過這些分享，讓大家看看盲人私下的生活，其實我們也可以嘗試許多不同的事物。」努力跟大家搏感情，也想喚起大眾對於身心障礙者的同理心。

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本屆以專輯《沒事的》角逐華語歌王大獎。（記者王文麟攝）

蕭煌奇手握四座金曲獎的台語歌王，本屆以專輯《沒事的》角逐華語歌王大獎，希望明晚金曲獎實現開「五金行」的目標。

對於自身勝算，蕭煌奇謙虛說：「華語專輯太多、曲風太多元，每一年評審的角度都不一樣，能夠被選上真的不容易。」

明晚蕭煌奇將與林家謙、李榮浩、柏霖、呂士軒角逐華語歌王，他笑說：「現在就看我的運氣好不好囉，我有去拜了虎爺啦，希望靠虎爺發威，能夠再讓我『目中無人』一次。

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