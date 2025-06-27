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娛樂 最新消息

TWICE開唱前先來朝聖！《D社》韓星特展回歸 海景第一排看歐巴

D’FESTA TAIPEI THE EXHIBITION 展區。（寬宏提供）D’FESTA TAIPEI THE EXHIBITION 展區。（寬宏提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由韓國知名娛樂媒體《Dispatch》打造的特展「D'FESTA TAIPEI」在今年夏天重返台北，集結8組人氣偶像團體、共63位偶像成員將於6月27日（五）回歸台北士林科教館。

D’FESTA TAIPEI立牌合照區。（寬宏提供）D’FESTA TAIPEI立牌合照區。（寬宏提供）

繼首爾、東京、臺北、雅加達、洛杉磯、馬尼拉等地首場巡迴落幕後，今年夏天將於台北士林科教館登場，此次展覽網羅BTS防彈少年團、TWICE、SEVENTEEN、NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER。展覽結合超高規格影像技術與沉浸式空間設計，規劃3大展區，包括虛擬舞台、視覺寫真、互動體驗，讓粉絲仿佛置身演唱會現場、攝影棚與舞台後台，一次捕捉本命最真實與閃耀的樣貌。

D’FESTA TAIPEI THE EXHIBITION 展區。（寬宏提供）D’FESTA TAIPEI THE EXHIBITION 展區。（寬宏提供）

「THE MOVIE 展區」運用頂尖XR技術與5.1聲道音效，搭配震撼光影與高解析巨幕，重現8組天團從未公開的舞台演出內容。透過虛擬技術完美融合現場感，實現飯圈夢想中的「拼盤演唱會」。

「THE EXHIBITION 展區」展出近300幅Dispatch專屬拍攝畫報，橫跨十年記錄63位偶像的成長旅程。除了大型寫真、特寫、幕後花絮外，還能看到初心親筆手寫日記、繪畫與留言牆等珍貴私密創作。透過LED鏡面構築的時光隧道裝置，粉絲可穿梭於回憶與現實間，重溫入坑路上的每一份悸動。

D’FESTA TAIPEI 周邊商品手繪T-shirt。（寬宏提供）D’FESTA TAIPEI 周邊商品手繪T-shirt。（寬宏提供）

「THE EXPERIENCE 展區」打造3D虛擬舞台，模擬演唱會搖滾區臨場感，讓粉絲彷彿站在本命，於「海景第一排」面前揮舞應援棒。零距離體驗「搖滾區視角」，與本命合照心跳加速，還能參與私心Dance Challenge。此外，現場還有官方限定原創週邊，每樣皆由 Dispatch 團隊精心設計，結合偶像獨有視覺與展覽限定概念，僅於展場現場限量販售。

展覽現場首度公開販售偶像親筆繪圖製作的限量T-shirt，每款圖案皆出自成員親手創作，風格獨特、充滿個人魅力，是本次最具話題與收藏價值的重磅單品。偶像主題文具系列，從色彩設計到細節裝飾皆充滿應援氛圍，書寫與手帳控絕對無法抗拒的實用精品。

「D'FESTA TAIPEI」購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）

展覽名稱：D’FESTA TAIPEI

展覽日期：2025年06月27日（五）至2025年08月31日（日）

展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓東側特展區（臺北市士林區士商路189號）

展覽時間：平日10:00-17:00／週末、暑假10:00-18:00

　　　　　（閉展前30分鐘停止售票及入場）

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