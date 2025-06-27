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娛樂 最新消息

新一代國民老婆變這樣！驚人造型自招：美美的落水鳥

163braces發行首張專輯《海螺記》。（形上娛樂提供）163braces發行首張專輯《海螺記》。（形上娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手163braces的YouTube有近90萬訂閱者，更有著「國民老婆」稱號，她發行首張創作專輯，造型與妝容都有大改變，包括戴上厚重的金色假髮，挑戰中古世紀風格的服裝，忍不住笑說：「這次的MV真的很厚重！也很有趣！」

163 braces推出新歌《找》，延續首張概念專輯的主題，透過黑白色調與怪誕風格，描繪一場「在破碎中縫補自我」的心靈旅程。她表示，想把這首歌獻給在人群中感到孤獨、常自我比較的人，「當你願意說出負面情緒，療癒就已經開始。」

163braces挑戰絕美「凍傷妝」。（形上娛樂提供）163braces挑戰絕美「凍傷妝」。（形上娛樂提供）

163 braces在MV中一人分飾多角，從造型到情緒都極具挑戰，包括戴上厚重金髮，嘗試中古風造型與凍傷妝，忍不住笑稱自己是「美美的落水鳥」。除了推出新專輯，下月她將在高雄後台Backstage Live舉辦演唱會。

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