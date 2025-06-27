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《魷魚遊戲3》今登場「誰死誰活？」韓媒揭兩大看點

李政宰最終命運如何，今登場的《魷魚遊戲3》將揭曉謎底。（Netflix提供）李政宰最終命運如何，今登場的《魷魚遊戲3》將揭曉謎底。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix韓國影集《魷魚遊戲》結局要來了！最終章第三季今（27）下午公開，共6集，延續上一季劇情，故事聚焦李政宰飾演的「成奇勳」面臨摯友正倍死去，重新參加遊戲，韓媒預告將有扣人心弦的最終高潮。

導演黃東赫先前在《魷魚遊戲3》記者會上透露，第三季看點在於李政宰和李炳憲最終價值觀對決，至於剩下最後「3個遊戲」中，預告片已揭露疑似捉迷藏和跳繩，不過第三個遊戲還未公開，令觀眾好奇心爆表。

另外，觀看各角色迎接的命運也是一大關鍵，第三季剩下成奇勳、跨性別者「趙賢珠」、母子「張金子」和「朴容植」、海軍陸戰隊員「姜大虎」以及YouTuber「李名器」和孕婦「金純熙」等人，端看眾人命運如何交織在一起。

導演黃東赫預告《魷魚遊戲3》將呈現更為複雜的故事。（Netflix提供）導演黃東赫預告《魷魚遊戲3》將呈現更為複雜的故事。（Netflix提供）

劇組為第三季宣傳也卯足全力，在首爾、台灣等各地舉辦「魷魚遊戲」造勢，英熙娃娃也將來到台北，與她的男友「哲秀」現身「中正紀念堂」，於6月29日、7月5日、7月6日三日限定和主題闖關小「魷」戲。

眾所周知，《魷魚遊戲》向來不循規蹈矩，導演黃東赫承諾結局將呈現更為複雜的故事，深入探討倫理、資本主義和人性等深刻議題，足以挑戰社會大眾的道德兩難。

相關新聞：《魷魚遊戲3》終局之戰！李政宰對決李炳憲：我要結束一切

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