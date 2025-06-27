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娛樂 最新消息

李銘順情慾戲被逼到極限 崩潰：真的考慮不要拍

瑞瑪席丹（後）在《親密之海》對李銘順的慾望悄然而生。（CATCHPLAY提供）瑞瑪席丹（後）在《親密之海》對李銘順的慾望悄然而生。（CATCHPLAY提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育主演的CATCHPLAY原創話題台劇《親密之海》展現大膽情慾，描述人與人之間最細膩的情感慾望。劇組釋出幕後花絮「親密戲篇」揭露主角群拍攝高強度親密場景的真實心境與現場氛圍，李銘順坦言：「我真的考慮不想要拍！」甚至相信很多人都不能接受。于子育自曝：「真的是我有拍戲以來，最難拍的一部戲。」瑞瑪席丹表示：「這應該是我入行至今最大的尺度！」

吳慷仁在《親密之海》戲裡是癡情的同志，守候李銘順多年。（CATCHPLAY提供）吳慷仁在《親密之海》戲裡是癡情的同志，守候李銘順多年。（CATCHPLAY提供）

首次接觸深度情慾演出，演員們在花絮中坦言，拍攝這些親密戲並不輕鬆，但彼此的信任讓他們能夠專注於角色和情感的呈現。吳慷仁認為親密戲其實考驗的不只是演員，同時也在考驗團隊如何幫助演員與演員之間建立信任感。

李銘順說：「這部戲有非常多情慾的場面，所有演員都在非常信任的狀況下把角色演出來。」他進一步分享：「情慾到極致，其實就是愛的表現。」瑞瑪席丹坦言拍親密戲剛開始真的有點不好意思，但因為太專注在角色身上，拍的時候其實很自然。她指出，這場戲是角色關係的轉捩點：「那個慾望其實很真實，會讓你看清楚自己到底想要什麼。」

李銘順（左）和于子育在《親密之海》展現情慾糾葛。（CATCHPLAY提供）李銘順（左）和于子育在《親密之海》展現情慾糾葛。（CATCHPLAY提供）

于子育則表示，能在這樣安全又專業的環境中拍攝非常難得：「拍攝時我完全放心，因為那是一場非常私密、也非常真誠的表演，只是突破實在太大，我有點擔心自己媽媽看到。」

新加坡導演呂吉元在花絮中坦言：「親密戲真的是最難拍的！」而劇場導演蔡柏璋則表示：「親密戲的拍攝著重在如何建立彼此之間的共識與信任，而不單純只是拍『動作』。」導演呂吉元進一步補充：「我覺得情慾戲，某種程度來說其實在表現角色之間情感的缺口，不只是情慾的流動。」

《親密之海》將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 （台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播。

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