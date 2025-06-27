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娛樂 最新消息

程予希37歲「私密本本」不藏了 吐露心境：有些話不適合發社群

程予希分享新書創作歷程。（星星相藝提供）程予希分享新書創作歷程。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇女配角獎的程予希近日跨界推出個人首本創作書《rest Art 自我對畫》，回顧這本書的誕生，程予希坦言內容多半來自三、四年前的心情筆記。「有些話當時不適合發在社群，就寫在備忘錄。沒想到某天打開後，看見那個努力處理情緒的自己，便將它們重新整理成一場與自己的對話。」

書中的後記，則紀錄了她小時候養的狗「小咪」的故事。至今再翻閱時，她仍忍不住泛淚：「小時候的我，是個不太懂怎麼面對環境與大人的小孩。但現在，這些曾經說不出口的情緒，都能透過創作被接住，對我來說是很深的整理與釋放。」

程予希熱衷藝術創作，期待有天到海外辦展。（星星相藝提供）程予希熱衷藝術創作，期待有天到海外辦展。（星星相藝提供）

除了文字創作，程予希也首次挑戰畫展策劃，從場地設計、主題發想到燈光配置皆親力親為，展出的畫作更全數售出，成功打造演藝之外的另一座創作高峰。她分享最難忘的瞬間，是佈展結束、觀眾尚未入場時的一刻：「我一個人待在展場，看著這段時間的心血化為現實，那是一種魔幻又感動的時刻。」

剛過37歲的她，對未來也有更深的期許與目標。除了希望在表演與藝術創作上持續突破，她也透露對布料、縫紉等多元媒材充滿興趣，更期待有朝一日能在海外舉辦個展，讓更多人透過藝術作品認識不一樣的自己。

程予希日前迎來37歲生日。（星星相藝提供）程予希日前迎來37歲生日。（星星相藝提供）

這本新書甫一上市便引發熱烈迴響，不僅銷售成績亮眼，台北簽書會更是一票難求，開賣不到一分鐘即秒殺完售，吸引來自馬來西亞、香港的粉絲專程到場支持；台中場同樣人潮爆滿，書店也直呼氣勢驚人。

Amanda（左起）擔任程予希簽書會主持人，嚴正嵐帶著蛋糕驚喜現身。（星星相藝提供）Amanda（左起）擔任程予希簽書會主持人，嚴正嵐帶著蛋糕驚喜現身。（星星相藝提供）

台北簽書會現場邀來Amanda（劉紀範）擔任主持人，好友嚴正嵐更驚喜帶著蛋糕現身，與粉絲們一同為她慶生，氣氛溫馨感人。許多讀者也分享閱讀書籍後的觸動，有人將這本書當作睡前儀式，有人在低潮中從中獲得安慰。程予希感性表示：「我本來對文字沒什麼自信，是這些真誠的回饋，讓我相信創作是能夠彼此碰觸的過程。」

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