回不去了！美秀集團發聲 修齊即日起停止工作與活動

美秀集團離團吉他手修齊（前排左）曾被視為「吉祥物」。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美秀集團入圍本屆金曲獎最佳樂團，與盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》也入圍年度歌曲。只是近來吉他手修齊與團員之間爆發矛盾，稍早美秀集團透過官方社群發聲，證實修齊自即日起，停止在美秀集團的工作與活動。

美秀集團聲明如下：

致所有關心美秀集團的同業先進與樂迷朋友

上個月美秀集團過完九週年生日，現正邁入第十年，

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這一陣子發生一些風波造成紛擾，美秀集團要在這裡向大家說明：

「修齊自即日起停止在美秀集團的工作與活動」

美秀集團邁入第十年，20出頭歲的我們大學還沒畢業就開始這段旅程，從學期作業到全職樂團，從創立公司到海外巡迴，一路走來完成了許多事情。我們總是把最光彩奪目的成果展現給大家看，鮮少描述背後花費多少心力，又或者經歷過多少挫敗。團隊不總是合作無間，偶爾也會發生分歧、誤解，近日部分情緒言詞使公眾產生諸多揣測與擔憂並非團員與樂團的本意，這些問題就讓我們回歸內部消化，請大家放心。

十年過去，此時我們各自進入不一樣的人生階段，大家即使已經認識了十年、十五年，也會在某一刻發覺想要達成的目標似乎與彼此不同，而這一份不同在團隊之間成為阻礙，在幾經討論下，仍無法對未來走向取得一致的共識，於是最後我們共同做出這個決定。

音樂是自由的，

即使現在做了不同的選擇，未來也可能會在某個地方再相遇。

在此之前，美秀集團與修齊將進入新的狀態，並持續在各自的道路上前進。

美秀集團

2025/06/26

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