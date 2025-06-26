女星涉「高考造假」遭封殺！6作品受波及 《長安的荔枝》突撤檔

張宇嫺／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕35歲中國女星那爾那茜因多年前高考報名資料造假，她主演的熱門連續劇《長安的荔枝》在24日突然被江蘇衛視撤檔，顯示已遭全面封殺，畢竟在中國，只要演藝人員稍有品行不慎，就會遭到官方全面封殺，並波及相關影視作品與節目。除了《長安的荔枝》之外，那爾那茜參演的5部影視作品也連帶遭受嚴重衝擊。

那爾那茜在電影《封神》三部曲中飾演鄧嬋玉。（翻攝自微博）

江蘇衛視荔枝台原定24日開播《長安的荔枝》，當晚卻以電影墊檔，25日改播其他劇集，並火速清空所有相關宣傳內容。有業內人士提到，《長安的荔枝》被撤掉，可能與近期那爾那茜被通報涉嫌高考報名資料造假有關。

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那爾那茜生於內蒙古的，此前被檢舉涉及「高考移民」、「定向委培違約」等舞弊行為，在中國引發輿論聲討後，內蒙古官方於21日通報指出她於2008年高考是在內蒙古進行，卻沒有當地就讀的經歷與學籍，相關行為涉嫌高考報名資料造假。隔日在央視播出的《長安的荔枝》演員表中，那爾那茜的名字已被刪除。除了《長安的荔枝》，那爾那茜參演的其他影視作品也受到嚴重影響。

那爾那茜參與《長安的荔枝》演出，導致該劇突被換檔。（翻攝自微博）

那爾那茜主演的漫畫改編武俠電影《鏢人：蜂起大漠》，在貓眼、淘票票等票務平台上，其演員訊息已被撤除。這部已殺青尚未定檔的電影，由知名武打影星吳京監製並投資人民幣5.5億元（約新台幣22.44億元），若要剔除她貫穿全片的戲份，將耗費許多資金與時間。

而那爾那茜此前因演出電影《封神》系列而走紅，該系列的第三部也已殺青並進入後製階段，勢必也將遭受衝擊。此外，那爾那茜待播的影視作品《長街長》、《雲河謠》、《破曉時分》的製作方也相繼發表聲明，表示將重新評估合作事宜。

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