甄子丹「冷傲退基佬」舊照爆紅 網友改圖成迷因瘋傳

甄子丹以主演《葉問》系列電影等武打片聞名。（華映娛樂提供）

〔記者張宇嫺／台北報導〕國際巨星甄子丹以主演《葉問》系列電影及各式武打片聞名，形象充滿著硬漢氣概。最近，一張他多年前在報導上的圖片突然在社交平台上瘋傳，更成為新一代的迷因，網友紛紛改圖掀起一波熱潮。

近日網路上流傳一張「甄子丹冷傲退基佬」的舊照片。（翻攝自Threads）

網傳的圖片是一篇標題為「甄子丹冷傲退基佬 表明立場免惹麻煩」的報導，只見一旁圖片甄子丹穿著貼身高領白短袖上衣和牛仔褲，雙手插腰擺出「冷傲」的表情，圖片下面還寫著「認為女人可愛，絕不會喜歡男人」，看似是在表明自己並非喜歡同性，但他的穿搭跟姿勢卻被網友戲稱「其實根本超辣，沒有說服力」。

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網友也紛紛找出各式名人手插腰的照片，瘋狂改圖，一時間成為現時瘋傳的迷因梗圖，連韓國女團NewJeans（現稱NJZ）、歌手拉娜德芮（Lana Del Rey）等人都難逃魔掌；也有網友自己拍攝插腰照合成，蔚為潮流。

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不過如今性別意識抬頭，多年前報導的文字也略顯不妥；有網友感嘆，覺得當時的社會價值觀需要當紅男星「澄清」自己不喜歡男性，「那態度彷彿在解釋自己身上沒有病毒」、「感覺是有毒的男子氣概」；而現今社會風氣比起當時已經大大轉變，藝人公開「出櫃」粉絲也相當支持，相信不會再有「冷傲退基佬」此類略帶歧視性的標題出現。

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