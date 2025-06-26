晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

甄子丹「冷傲退基佬」舊照爆紅 網友改圖成迷因瘋傳

甄子丹以主演《葉問》系列電影等武打片聞名。（華映娛樂提供）甄子丹以主演《葉問》系列電影等武打片聞名。（華映娛樂提供）

〔記者張宇嫺／台北報導〕國際巨星甄子丹以主演《葉問》系列電影及各式武打片聞名，形象充滿著硬漢氣概。最近，一張他多年前在報導上的圖片突然在社交平台上瘋傳，更成為新一代的迷因，網友紛紛改圖掀起一波熱潮。

近日網路上流傳一張「甄子丹冷傲退基佬」的舊照片。（翻攝自Threads）近日網路上流傳一張「甄子丹冷傲退基佬」的舊照片。（翻攝自Threads）

網傳的圖片是一篇標題為「甄子丹冷傲退基佬 表明立場免惹麻煩」的報導，只見一旁圖片甄子丹穿著貼身高領白短袖上衣和牛仔褲，雙手插腰擺出「冷傲」的表情，圖片下面還寫著「認為女人可愛，絕不會喜歡男人」，看似是在表明自己並非喜歡同性，但他的穿搭跟姿勢卻被網友戲稱「其實根本超辣，沒有說服力」。

網友也紛紛找出各式名人手插腰的照片，瘋狂改圖，一時間成為現時瘋傳的迷因梗圖，連韓國女團NewJeans（現稱NJZ）、歌手拉娜德芮（Lana Del Rey）等人都難逃魔掌；也有網友自己拍攝插腰照合成，蔚為潮流。

在 Threads 查看
在 Threads 查看

不過如今性別意識抬頭，多年前報導的文字也略顯不妥；有網友感嘆，覺得當時的社會價值觀需要當紅男星「澄清」自己不喜歡男性，「那態度彷彿在解釋自己身上沒有病毒」、「感覺是有毒的男子氣概」；而現今社會風氣比起當時已經大大轉變，藝人公開「出櫃」粉絲也相當支持，相信不會再有「冷傲退基佬」此類略帶歧視性的標題出現。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中