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（影）林志玲社群發影片 承認自己綠綠的

林志玲常在社群與粉絲分享日常。（翻攝自臉書）林志玲常在社群與粉絲分享日常。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林志玲遠嫁日本之後，經常透過社群平台與粉絲分享自己的生活日常，繼先前的「巧手便當俏媽咪」之後，林志玲今（26）日又曬出自己素顏吃飯的影片。未施脂粉的林志玲在影片中，肌膚狀況看起來依舊相當透亮，桌上的菜色也讓人好奇。

影片開始，林志玲就問：「今天是什麼Day？」只見餐桌上的菜肴大多是蔬菜，接著林志玲開心回答「Green day！」還不斷重複Green Green Green，模樣俏皮可愛。

林志玲曬出自己素顏用餐影片。（翻攝自臉書）林志玲曬出自己素顏用餐影片。（翻攝自臉書）

林志玲也在鏡頭前展示自己的飲料及其他餐點，更笑稱自己這餐非常「
Environmental Friendly（環境友善）」貼文則寫著：「上菜才發現今天好Green」後面則接著沙拉、小黃瓜、小白菜等綠色蔬菜的表情符號。

林志玲難得一見的素顏模樣也獲得網友好評，紛紛稱讚她狀態保持得很好，看起來非常幸福。

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