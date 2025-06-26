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張本渝花東遇颱風 夜盲迷路嚇壞

大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會，張本渝、徐詣帆飾演夫妻。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會，張本渝、徐詣帆飾演夫妻。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《假日到山裏來看你》將於7月1日青春上映，劇組今（26）日舉辦首映記者會，張本渝、張家慧、徐詣帆、陳妤、宸頤、徐愷伶、林孫煜豪、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛、林慶台、李宣榕出席暢聊拍攝秘辛。

擁有阿美族血統的張本渝，在劇中飾演護理系「猛姊」老師羅淑芬，帶領學生走入部落關懷偏鄉。她開心表示：「很榮幸可以為部落做點事情。」拍攝期間在花東待了三個月，她大推自駕旅行，「開著車窗開車，感覺空氣連呼吸都不夠，儘管開同樣的路，還是覺得新鮮。」她還分享一次拍戲後遇颱風獨自北返，因夜盲症只能「跟著別人的車尾燈」，一度迷路心慌，直到遇上劇組人員，眾人當場開起「夜光零食趴」，成為難忘回憶。

大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會，陳妤飾演劇中部落假日教室發起人學生海兒。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會，陳妤飾演劇中部落假日教室發起人學生海兒。（大愛提供）

戲中她是無所不能的「猛姊」，戲外張本渝也延續這股精神，常常悶著頭做事。她透露目前正籌備瑜伽教學網站，推廣身心靈課程：「希望大家都能接觸到好的身心靈。」

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陳妤則飾演「部落假日教室」的發起人「海兒」，她深受劇中一句台詞啟發：「用生命陪伴生命，本來就是互相學習，我們自己在關心別人的時候，就會忘記自己的煩惱。」她認為自己是幸運的人，拍攝時與飾演「山豬妹」的陳沛冪互動緊密，對方甚至自稱粉絲並成立「後援會」，她笑說為了打破偶像與粉絲的距離，還主動敲房門送零食、聊天，拍完戲後甚至收到一封對方感謝的手寫信，令她相當感動。

大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》首映記者會。（大愛提供）

陳妤也分享，學生時期的她其實是獨來獨往的人，反而是學表演後才開始習慣群體合作。她形容「海兒」個性溫柔又堅定，願意每週從花蓮奔赴霧鹿部落，這份純粹的付出讓她格外敬佩，「這是我第一次在一部戲遇到這麼多小孩，他們很直接，但那份真誠讓人很感動。」

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