周子翔差點哭出來！單飛思念Ozone全都說了

周子翔推出浪漫新歌。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Ozone的周子翔單飛推出新歌《雨傘忘了帶走》，他在拍攝MV時特別思念團員，感性談到：「一個人拍攝，隨時都要準備上工，之前的休息室都是團員吵鬧的聲音，一大早從妝髮到搭車，直到工作結束都非常安靜，當天也很想他們！」

這首歌曲由張簡君偉製作，延續周子翔的情歌宇宙篇章，他經歷製作人嚴格調整，努力磨練歌唱技巧，期盼粉絲感受到他的成長。

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首度和製作人張簡君偉合作，周子翔坦承有點緊張，「老師想要呈現的口氣和想要傳達的情感層面，是我以前沒有過的嘗試，對我來說有點陌生又有難度，不過老師很有耐心地指導我每字每句怎麼調整，花了更多的時間錄音，但也學到非常多歌唱技巧。」

至於單飛推出個人單曲的心情，周子翔直言「非常不習慣」，每次結束個人宣傳，都會與團員合體排練，他說：「當下見到大家差點哭出來，很珍惜見到他們的時間！」

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