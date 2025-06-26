喜劇同行逆風挺賀瓏！揭暖舉喊話：至少他在我心中沒那麼糟

賀瓏近來陷入情感糾紛爭議不斷。（薩泰爾娛樂提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏近來因情感糾紛爭議不斷，因被媒體拍到與主持搭檔「Albee」范乙霏同遊日本，而牽涉出已故女友「天殘」翁芝瑩的傷痛經歷，引發輿論撻伐。面對外界一面倒的批評，有喜劇圈同行「魚上汁汁渣渣」Stanley在社群平台分享一段過往經歷，選擇在風口浪尖中，為賀瓏發聲。

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Stanley在Threads發文回憶，2022年2月賀瓏曾前往新竹參與一場幾乎沒什麼資源的Open Mic演出，當時場地觀眾寥寥無幾，卻因他的到場而吸引超過80人，是該地喜劇發展的轉折點。他指出，賀瓏並未要求酬勞，純粹是希望讓更多人知道「新竹也有喜劇」。那段時間，兩人曾開車北上，賀瓏談論早期在喜劇圈的掙扎與理想，也分享了他創立副業「買辣」的初心起點。

喜劇圈同行「魚上汁汁渣渣」Stanley在社群上分享與賀瓏過去的經歷。（翻攝自Threads）

如今面對賀瓏飽受爭議，Stanley並非為他的行為辯解，而是認為賀瓏誠實選擇對外說明、未將聲明撤下，算是一種面對責任的表現，「至少他在我心中沒那麼糟」。他坦言：「也許別人的視角是在避責，但我覺得他至少承認曾有這段過往，願意去面對接下來一連串的指責與謾罵、去扛這些零零總總的原罪。」

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此外，Stanley也在留言處提到，娛樂圈的光環與壓力，確實可能讓人失去原本的立場，但從過往相處中，他仍記得賀瓏曾經做過的某些努力與選擇。最後在文末提及，「天知道天殘獨自在墮胎的時候有多無助，但他不值得妳這麼做。」

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