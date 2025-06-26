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雙胞胎依依豪砸2千萬買信義區豪宅 入住竟是噩夢開始

雙胞胎女星「依依」近期豪砸2千萬在信義區買豪宅。（翻攝自IG）雙胞胎女星「依依」近期豪砸2千萬在信義區買豪宅。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕雙胞胎女星「依依」蔡依伶與前夫史丹利在2023年底離婚，想開啟人生新篇章的依依便開始物色新房子，決定買一間自己喜歡、不用顧慮任何人需求的小窩。前陣子依依僅看屋40分鐘就閃電購入一間位於信義區的房子，怎料入住後竟是惡夢的開始。

相關新聞：依依離婚半年…認了接受「炮友關係」！強調：不用幫我養小孩

依依在節目《11點熱吵店》分享，當她一看到現在住的信義區房子就很喜歡，因為自己不會開車，而該房子的地理位置相當方便，走路就能到百貨公司、鄰近捷運站，且房仲再三強調附近許多住宅都已經談好都更，只剩下動工，未來房價肯定會漲，因此依依只考慮了40分鐘馬上購入。

沒想到入住後僅有1個月蜜月期，某天清晨，依依突然被一陣天搖地動嚇醒，以為是地震的她馬上傳訊息問鄰居「我們需要逃嗎？」，鄰居卻老神在在表示「這是都更在拆房子啦，要持續好多年，我們都是有心理準備了」一句話瞬間將依依打入地獄，

依依無奈表示，如今生活仍在震動中，工人每天都準時「早8晚5」上班，這樣的生活至少要4到5年，只好逼自己調整生活作息了。

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