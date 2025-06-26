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黃安驚爆「不知道能活多久」 坦白：失明、失聲

2023年黃安健康頻頻亮紅燈。（翻攝自微博）2023年黃安健康頻頻亮紅燈。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長年居住在中國的「舔中藝人」黃安日前宣布出家，還透露自己朝聖中國佛教聖地「普陀山」且語氣轉為祥和並高談佛理，許多人都以為他轉性了，沒想到今（26）日他說出實話，原來是因為2年前他曾經突然失明、失聲，所以才趕緊抱佛腳。

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2023年黃安健康頻頻亮紅燈，當年4月他傳出視網膜剝離，休養3個月後又傳出失聲消息，健康狀況影響到黃安的計畫、行程、演出。就在黃安準備要復出之際，他又發現自己頸椎長出骨刺，這一病就過了大半年。

黃安因為生病趕緊抱佛腳，健康好轉後，立刻滿嘴佛教理論。（翻攝自微博）黃安因為生病趕緊抱佛腳，健康好轉後，立刻滿嘴佛教理論。（翻攝自微博）

黃安視網膜剝離呈半失明狀況時，他接觸到佛教思想，之後又因骨刺疼痛輾轉難眠，他立刻瘋狂默念阿彌陀佛法號，沒想到竟然有效，得以入睡。

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黃安臨時抱佛腳竟然見效，讓他立刻滿嘴佛教經典，還說自己不在乎世間名利，更無喜愛憎恨。黃安坦白不知道自己能活多久，希望有生之年能傳播善知識。沒想到個性改了沒幾天，之後又打回原形，再度暴怒四處亂開嗆。

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